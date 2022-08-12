Правда ли, что только 1% американцев считает Россию угрозой для США?
1 августа 2022 года российские СМИ сообщили о результатах недавнего социологического опроса, согласно которым Россия якобы совсем не беспокоит жителей Соединённых Штатов. Мы проверили, насколько корректно издания интерпретировали результаты исследования.
Крупные российские информагентства и новостные издания недавно опубликовали заметки, в которых были представлены данные, собранные американской компанией Gallup. В заголовок авторы таких текстов обычно выносили сенсационный показатель: оказывается, несмотря на риторику руководства США и крупнейших заокеанских СМИ, простые американцы практически не видят в России угрозу. Примеры можно найти на сайтах ТАСС и „Известий“, „Газеты.ru“ и „Коммерсанта“, „Московского комсомольца“ и газеты „Взгляд“, телеканалов RTVI и „360°“, радиостанции „Говорит Москва“, „Федерального агентства новостей“ и многих других медиа.
Некоторые из упомянутых выше СМИ в своих публикациях дают ссылку на соответствующее исследование Gallup — одной из крупнейших и наиболее авторитетных аналитических компаний, известной преимущественно благодаря соцопросам, которые она проводит по всему миру. Поскольку базируется Gallup в США, основной фокус её работы нацелен именно на американскую тематику. 1 августа на сайте компании опубликовали результаты исследования под названием „Аборт поднялся в списке самых важных проблем“.
В этой публикации представлены результаты опроса, который Gallup проводит ежемесячно с марта 2001 года. Задаваемый респондентам вопрос „Что вы считаете самой важной на данный момент проблемой для США?“ предполагает открытый ответ, то есть участник опроса не выбирает из предложенных исследователем вариантов, а формулирует свой в свободной форме. В последнем таком опросе, проходившем с 5 по 26 июля 2022 года, приняли участие 1013 американцев из всех штатов США в возрасте от 18 лет, погрешность составляет около 4%. Один респондент может назвать в своём ответе больше одной проблемы.
На сайте Gallup показано, что в июле американцы действительно считали внутренние проблемы существенно более важными, чем внешние. В первую тройку наиболее популярных ответов, полученных от респондентов, вошли инфляция, правительство и руководство страны, а также экономика „в целом“. Рекордно часто американцы называли наиболее важной проблемой аборты — судя по всему, это связано с недавним решением Верховного суда США отменить вердикт по делу 1973 года, которое признавало право на прекращение беременности конституционным. Теперь аборты регулируются на уровне штатов, в десяти из них они уже полностью запрещены.
Количество опрошенных, назвавших самой важной проблемой „ситуацию вокруг России“ (подчеркнём, не саму Россию), действительно невелико. Такой ответ дали 14 человек (1%), куда популярнее он был в марте (9% и четвёртое место после той же тройки, что и в июле). Столь же часто, как и ситуацию в России, участники опроса называли в качестве главной текущей проблемы для США образование, стрельбу в школах, войны, коронавирус и национальную безопасность (все варианты получили по 1%).
При этом СМИ абсолютно безосновательно посчитали, что ответ на вопрос о проблеме идентичен ответу на вопрос об угрозе для США. На этот счёт Gallup исследования тоже проводит. Каждый февраль компания предлагает респондентам „список возможных угроз жизненно важным интересам США в ближайшие десять лет“ и просит опрашиваемых оценить, считают они ту или иную угрозу критически важной, важной или неважной. В 2022 году (опрос проходил с 1 по 17 февраля) военную мощь России посчитали критически важной угрозой 59% респондентов (+15% за год, +27% с 2014 года), просто важной — 35%, неважной — 6%.
Дважды (в 2015 и 2022 годах) в список, который при проведении этого исследования используют социологи, попадал и конфликт между Россией и Украиной. Полгода назад его считали критически важной угрозой 52% опрошенных.
В то же исследование, которое ежегодно проводит Gallup, включён и такой вопрос: „Какую страну в мире вы сегодня считаете главным противником США?“ В 2022 году (напомним, опрос проводили в первой половине февраля) Россию назвали 32% опрошенных, это второй по популярности ответ после Китая (49%). С 2014 года этот показатель вырос в три с половиной раза, тогда Россию „обгоняли“ КНДР и Иран, немного отставали Ирак и Афганистан.
В каком-то смысле схожую картину мы наблюдаем и в результатах соцопросов, которые проводят в России. Например, „Левада-центр“ в середине февраля задавал своим респондентам два вопроса: „Чего вы больше всего боитесь?“ и „Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего?“ Методология отличалась не только в формулировках (они, признаем, заметно отличаются от американских): российские социологи не обзванивали респондентов, а проводили с ними очные интервью. Как и в случае с Gallup, по обоим вопросам подавляющее большинство ответов было связано с ситуацией внутри страны. Единственное исключение — на втором месте в списке страхов россиян после болезни близких и детей оказалась война без упоминания конкретных государств.
В конце марта „Левада-центр“ провёл опрос, посвящённый непосредственно отношениям с США. В частности, социологи задавали такой вопрос: „Насколько, на ваш взгляд, опасен для России рост военной силы США?“ Выяснилось, что 58% россиян считают эту угрозу очень опасной (+23% за пять лет). Отвечая на аналогичный вопрос про НАТО, респонденты отвечали схожим образом в 56% случаев (+32% за пять лет).
Таким образом, хотя исследование Gallup, на которое сослались многие крупные российские СМИ, действительно существует, формулировки заголовков существенно искажают результаты соцопроса. Социологи просили американцев назвать главную проблему для их страны в настоящий момент и не предлагали вариантов ответа на выбор. В такой формулировке респонденты почти всегда чаще говорят о внутренних экономических и политических проблемах, а ситуацию с Россией (не саму Россию) упомянул 1% респондентов. Однако, когда социологи напрямую задают вопрос непосредственно об угрозе для США, военную мощь России считают таковой подавляющее большинство американцев. В то же время около трети жителей США называют РФ главным противником их страны.
Итог: Большей частью неправда