Правда ли, что только 1% американцев считает Россию угрозой для США?

На сайте Gallup показано, что в июле американцы действительно считали внутренние проблемы существенно более важными, чем внешние. В первую тройку наиболее популярных ответов, полученных от респондентов, вошли инфляция, правительство и руководство страны, а также экономика „в целом“. Рекордно часто американцы называли наиболее важной проблемой аборты — судя по всему, это связано с недавним решением Верховного суда США отменить вердикт по делу 1973 года, которое признавало право на прекращение беременности конституционным. Теперь аборты регулируются на уровне штатов, в десяти из них они уже полностью запрещены .

В этой публикации представлены результаты опроса, который Gallup проводит ежемесячно с марта 2001 года. Задаваемый респондентам вопрос „Что вы считаете самой важной на данный момент проблемой для США?“ предполагает открытый ответ, то есть участник опроса не выбирает из предложенных исследователем вариантов, а формулирует свой в свободной форме. В последнем таком опросе, проходившем с 5 по 26 июля 2022 года, приняли участие 1013 американцев из всех штатов США в возрасте от 18 лет, погрешность составляет около 4%. Один респондент может назвать в своём ответе больше одной проблемы.

Некоторые из упомянутых выше СМИ в своих публикациях дают ссылку на соответствующее исследование Gallup — одной из крупнейших и наиболее авторитетных аналитических компаний, известной преимущественно благодаря соцопросам, которые она проводит по всему миру. Поскольку базируется Gallup в США, основной фокус её работы нацелен именно на американскую тематику. 1 августа на сайте компании опубликовали результаты исследования под названием „Аборт поднялся в списке самых важных проблем“.

Количество опрошенных, назвавших самой важной проблемой „ситуацию вокруг России“ (подчеркнём, не саму Россию), действительно невелико. Такой ответ дали 14 человек (1%), куда популярнее он был в марте (9% и четвёртое место после той же тройки, что и в июле). Столь же часто, как и ситуацию в России, участники опроса называли в качестве главной текущей проблемы для США образование, стрельбу в школах, войны, коронавирус и национальную безопасность (все варианты получили по 1%).

При этом СМИ абсолютно безосновательно посчитали, что ответ на вопрос о проблеме идентичен ответу на вопрос об угрозе для США. На этот счёт Gallup исследования тоже проводит. Каждый февраль компания предлагает респондентам „список возможных угроз жизненно важным интересам США в ближайшие десять лет“ и просит опрашиваемых оценить, считают они ту или иную угрозу критически важной, важной или неважной. В 2022 году (опрос проходил с 1 по 17 февраля) военную мощь России посчитали критически важной угрозой 59% респондентов (+15% за год, +27% с 2014 года), просто важной — 35%, неважной — 6%.

Дважды (в 2015 и 2022 годах) в список, который при проведении этого исследования используют социологи, попадал и конфликт между Россией и Украиной. Полгода назад его считали критически важной угрозой 52% опрошенных.

В то же исследование, которое ежегодно проводит Gallup, включён и такой вопрос: „Какую страну в мире вы сегодня считаете главным противником США?“ В 2022 году (напомним, опрос проводили в первой половине февраля) Россию назвали 32% опрошенных, это второй по популярности ответ после Китая (49%). С 2014 года этот показатель вырос в три с половиной раза, тогда Россию „обгоняли“ КНДР и Иран, немного отставали Ирак и Афганистан.