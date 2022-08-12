The Washington Post: авиабазу в Крыму взорвали украинские спецназовцы

Мощная атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму совершили украинские спецназовцы. Об этом сообщила в пятницу, 12 августа, американская газета The Washington Post со ссылкой на сведения, предоставленные на условиях анонимности неким украинским чиновником. О деталях операции он не рассказал.

Согласно сделанному в среду заявлению воздушных сил Украины, на базе уничтожены по меньшей мере девять российских военных самолетов. Если эти сведения подтвердятся, потери в Саках станут самыми крупными потерями российских ВВС, понесенными за одни сутки. В результате Москве будет сложнее атаковать украинские города.

Возможные последствия для российской стороны

После этой атаки также может повыситься вероятность того, что россиянам будет сложно удерживать контроль над югом Украины в долгосрочной перспективе.

Если Крым уязвим к дальнейшим нападениям, то Россия вынуждена будет охранять ту часть оккупированной территории полуострова, которую Кремль считал недостижимой и чувствовал себя там в безопасности. Также могут возникнуть проблемы со снабжением, указал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины, а ныне глава независимой украинской аналитической организации Центр оборонных стратегий.

О том, что именно вызвало взрывы на базе, существуют лишь предположения. Некоторые военные эксперты подозревают, что удар нанесен с помощью дрона. Возможно, БПЛА направили оперативники, которые скрывались неподалеку от базы.

Другая выдвигаемая экспертами версия - это заделка взрывчатки представителями движения сопротивления. Ракета могла нанести такой ущерб, но нет данных о том, что у Украины есть снаряды необходимой для этого дальности.