БЛОГ УКРАИНКИ | Что написал Зеленский в книге для гостей резиденции правительства Эстонии?

На днях я прочитала пост молодой девушки Тамары – вдовы погибшего под Мариуполем бойца полка Азов. Это был душераздирающий текст, в котором она постоянно задает риторический вопрос: как теперь мне жить с этим дальше? Она потеряла мужа и отца трехлетнего сына. Она любила его больше жизни, и теперь единственное, что ее держит на это земле – любимый сын. Она упоминает все зверства, которые русские солдаты осуществляют с украинскими пленными. И она, как и многие другие жены погибших украинских бойцов, не может их спасти и не может ничего с этим сделать. „Я не знаю, кому писать, каким Макронам с Байденами, чтобы их спасти. Их же можно было спасти.. но мировая дипломатия…“ И дальше она просит, что ей объяснили те, кто точно в этом разбирается, кто имеет соответствующее безупречное образование - почему Гаагский Суд до сих пор не начал судебное расследование? Почему мы до сих пор собираем доказательства, а не подаем в суд? И я тоже каждый день задаю себе эти вопросы. Я тоже каждый день просыпаясь с телефоном в руках, читая очередные страшные новости об истязаниях наших ребят, думаю о том, что они не просто погибли, большинство из них были зверски убиты и это разные вещи! Хочется кричать об этом во весь голос и на весь мир, но он почему-то до сих пор нас не слышит. Что еще должна сделать Украина, чтобы добиться от цивилизованного мира признания России государством-террористом? Чтобы российская война была признана геноцидом, чтобы был международный трибунал?