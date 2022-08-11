БЛОГ УКРАИНКИ | Что написал Зеленский в книге для гостей резиденции правительства Эстонии?
Украинка Инна Гордиенко, бежавшая от войны в Эстонию, продолжает рассказывать о том, чем живут беженцы, приехавшие в страну. Не обошлось и без полезных лайфхаков и для самих вынужденных переселенцев.
Как всегда, не могу не начать свой блог с трагических событий, которые фактически каждый день происходят на территории моей страны, войну против которой ведет соседнее государство. На прошлой неделе очередная страшная трагедия всколыхнула все мировое сообщество. В колонии поселка Еленовка на территории так называемой „ДНР“, где держали украинских пленных, в результате взрыва погибли 53 украинских пленных и еще 75 получили ранения. По данным украинской разведки, мощный взрыв был устроен наемниками российской ЧВК Вагнера. Россия же опять обвиняет в содеянном Вооруженные Силы Украины
В память об этой трагедии с лозунгом „Россия – страна-террорист“ мы собрались 2 августа на площади Вабадузе в Таллинне. В акции приняли участие около 250 украинских беженцев, а также представители эстонского парламента и украинского посольства. Основная миссия собравшихся на митинг людей - обращение к Рийгикогу с просьбой принять документ, в котором бы Россию признали страной - спонсором терроризма. Подобное заявление 2 августа уже приняла комиссия по иностранным делам Сейма Латвии. И теперь дело за эстонцами… Для нас очень ценно все, что делают страны Балтии для Украины и в особенности Эстония. Поэтому, мы верим - наша просьба не останется без ответа!
Но пока Украина призывает все мировое сообщество внести Россию в черный список государств, спонсирующих терроризм, в нашей стране продолжают гибнуть мирные жители из-за ежедневных ракетных ударов…
На днях я прочитала пост молодой девушки Тамары – вдовы погибшего под Мариуполем бойца полка Азов. Это был душераздирающий текст, в котором она постоянно задает риторический вопрос: как теперь мне жить с этим дальше? Она потеряла мужа и отца трехлетнего сына. Она любила его больше жизни, и теперь единственное, что ее держит на это земле – любимый сын. Она упоминает все зверства, которые русские солдаты осуществляют с украинскими пленными. И она, как и многие другие жены погибших украинских бойцов, не может их спасти и не может ничего с этим сделать. „Я не знаю, кому писать, каким Макронам с Байденами, чтобы их спасти. Их же можно было спасти.. но мировая дипломатия…“ И дальше она просит, что ей объяснили те, кто точно в этом разбирается, кто имеет соответствующее безупречное образование - почему Гаагский Суд до сих пор не начал судебное расследование? Почему мы до сих пор собираем доказательства, а не подаем в суд? И я тоже каждый день задаю себе эти вопросы. Я тоже каждый день просыпаясь с телефоном в руках, читая очередные страшные новости об истязаниях наших ребят, думаю о том, что они не просто погибли, большинство из них были зверски убиты и это разные вещи! Хочется кричать об этом во весь голос и на весь мир, но он почему-то до сих пор нас не слышит. Что еще должна сделать Украина, чтобы добиться от цивилизованного мира признания России государством-террористом? Чтобы российская война была признана геноцидом, чтобы был международный трибунал?
Для всех нас сейчас очень важно не просто осуждение, нам нужно, чтобы тоталитарный режим в XXI веке был наказан… Я в этом вижу историческую миссию нашего государства и верю, что Украина сможет это сделать!
Также как и Тамара, я не понимаю, как жить с этим всем дальше, но жизнь продолжается. Здесь, далеко от родины, я вижу свою определенную миссию в том, чтобы приближать нашу победу. У каждого свой фронт и мой - информационный. Ну и конечно же, моя миссия - поддерживать своих близких здесь, в том числе моих родителей, которые начали жизнь с нуля в такой незнакомой для них стране.
Для того, чтобы адаптироваться к жизни тут и дальше пребывать на территории Эстонии мы уже прошли с ними немалый путь. Но этого пока совсем мало, и мы всячески пытаемся чтить законы приютившей нас страны и изучать наши права. В этом нам сильно помог курс адаптации, который мы прошли на прошлой неделе и прекрасная Reet Trei, которая легко, доступно и временами весело – объясняла нам все тонкости проживания в эстонском государстве. Настоятельно советую всем вам посетить курс по адаптации. Ждать приглашения от полиции не нужно – лучше самостоятельно зайти на сайт settleinestonia.ee и зарегистрироваться.
Даже если вам кажется, что вы уже все знаете, поверьте, вы получите массу полезных советов. Начиная от того, как и где лучше снять квартиру, заканчивая тем, как быстрее устроится на работу, найти семейного врача и получить все полагающиеся пособия. Вам выдадут приличного объема справочник, где содержится масса нужной информации для украинских переселенцев – с ссылками на организации и учреждения, с подробным описанием всех жизненно важных вопросов пребывания здесь и с детальными рекомендациями по обустройству в Эстонии. Вот несколько полезных рекомендаций, которые лично я впервые узнала на курсе адаптации.
· Для тех, кто до сих пор активно ищет квартиру – отличный сайт rendin.ee. Здесь вы платите 2,5% за маклерские услуги в месяц от суммы аренды, но! Вы не будете платить залог, вам найдут квартиру под ваши требования, за вас оформят договор (в данном случае, вы можете быть уверены, что ничего лишнего вы не заплатите).
· Второй полезный совет: если вы уже устроились на работу и вам начислили зарплату, обязательно разберитесь в системе налогообложения. Дело в том, что если вы не являетесь резидентом, даже с минимальной зарплаты будет сниматься подоходный налог в 20%. Чтобы избежать этого, вам необходимо обратиться в налогово-таможенный департамент и зарегистрироваться в качестве резидента страны в регистре налогоплательщика. У меня это заняло всего 15 минут.
· Ну и третий важный совет: если вы не стоите на учете у семейного врача - это не проблема. Я, к сожалению, до сих пор не смогла найти свободного семейного врача и знаю, что у многих украинцев с этим проблема – как правило, все уже заняты. Так вот, на сегодняшний день вы можете просто обращаться в центры семейной помощи – они есть в каждом районе вам подходящем. Там вас направят к нужному специалисту для дальнейшего обследования и прохождения необходимых процедур. Центры можно найти на сайте haigekassa.ee. Конечно, это не вся полезная информация, которую вы получите – я тут делюсь той, которая была неизвестна для меня. Вы сможете спросить тренера обо всем, что вам важно, непонятно и с чем возникли трудности. А еще вы сможете познакомиться с теми украинцами, которые придут на данный курс вместе с вами и за 6 часов (занятие длится с 10 до 16:00) вы точно обзаведетесь отличными знакомствами. К тому же все делятся личным опытом, а это всегда мегаполезно!
Отдельно писать не буду – но четвертый пункт, который также стал для меня открытием – это песня „Браття Украинцы“ в исполнении Hanno Pevkur – теперь министра обороны Эстонии. Эту патриотическую песню в поддержку Украины он исполнил в финале шоу „Maskis laulja“ и занял второе место. Когда Reet поставила нам в конце тренинга эту песню мы почти все расплакались – настолько трогательно и сильно спел ее нынешний министр.
Также на сайте Settle in Estonia рекомендую сразу записаться на курсы эстонского языка А1 (для тех, кто планирует оставаться здесь надолго), которые нам предоставляются абсолютно бесплатно. Есть возможность посещать уроки онлайн и оффлайн. Мой курс стартует уже 20 августа – 2 раза в неделю по 2,5 часа. Преимущество в знании эстонского языка я оценила вчера, когда попала на день открытых дверей в резиденцию Правительства Эстонской республики, а именно, в Дом Стенбока.
Каждый год 8 августа здесь проводят экскурсии, на которые может записаться любой желающий, но исключительно на эстонском языке. В этом году вы уже не попадете, но в следующем настоятельно рекомендую! К счастью, я познакомилась с сотрудницей правительственной канцелярии, которая немного говорила на русском и провела мне индивидуальную экскурсию. Я увидела Манифест – оригинал декларации независимости Эстонии, книгу в которой расписываются президенты стран и другие почетные гости, которые прибывают с визитом к премьер-министру. Кстати, с Каей Каллас можно было бы даже сфотографироваться – она присутствует на этих мероприятиях, но к сожалению, в этом году уехала с визитом в Нарву. Ну и конечно же, очень интересно было посмотреть на зал, в котором заседают все министры. Они собираются раз в неделю на заседание Кабмина, которое проводит премьер-министр. У каждого министра свое место – оно подписано. Из зала заседания можно выйти на балкон, с которого открывается чудесный вид на парк Шнелли, старый город с крепостными стенами и башнями, церковь Олевисте и пассажирский порт. Буквально под балконом находится и знаменитая лестница и смотровая площадка Паткули – именно на нее поднимаются все туристы, чтобы сделать лучшие видовые фотографии.
Во время экскурсии мое внимание привлекла старинная мебель – оказывается, она привезена сюда из замка Тоомпеа.
Дом Стенбока, а теперь, резиденция Кабинета министров Эстонии, изначально был спроектирован для государственных нужд. Руководил строительством здания граф Якоб Стенбок, собственно, поэтому дом носит его имя. Но в процессе строительства государство утратило интерес к его финансированию, а граф довел дело до конца за свой счет. Поэтому долгое время дом находился в пользовании семейства Стенбока, потом здесь размещались городские ведомства и жилые квартиры и только в 2000 году после масштабной реставрации сюда переместился Кабинет министров. В этом году – дому 230 лет.
Вечером после экскурсии нас всех пригласили на концерт – он также происходит ежегодно и абсолютно бесплатно в дворике резиденции. Послушать прекрасный джаз и усесться вокруг самого старого дерева Таллина – 150-летней липы собралось около 200 жителей Таллинна.
Кстати, в книге почетных гостей я нашла запись Президента Украины – Владимира Зеленского, когда он пребывал с визитом в Эстонии в ноябре 2019 года. Тогда он написал в книге, что наши государства знают настоящую ценность независимости и осознают все современные вызовы…
Сейчас эти слова читаются как пророческие, мне кажется, в них теперь особый смысл и вес. „Верю, что Правительства Украины и Эстонии будут и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество обоих стран на началах дружбы и партнерства“ - под этими строчками в книге подпись Зеленского. И сегодня, можно с уверенностью сказать, что именно благодаря дружеской стране Эстония, Украина шаг за шагом приближается к победе! Столько помощи и поддержки, сколько предоставила Эстония нашей стране в этой войне России против Украины, наверное, не сделала ни одна страна. И во многом, это заслуга премьер-министра Каи Каллас, которой я очень хотела пожать руку в резиденции Правительства и сказать огромное спасибо… я очень верю, что мне еще выпадет такая честь.