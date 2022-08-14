Как справляться с псориазом?(2)
Псориаз, или шелушение кожи, приносит с собой неприятную кожную сыпь и осознание того, что это болезнь, от которой никогда полностью не избавиться. „Но при правильных профилактических и лечебных методах ситуацию можно держать под контролем“, — подтверждает провизор-заведующая аптекой Suur-Pärnu Benu Александра Саускина.
Александра Саускина отмечает, что если говорят о псориазе, то прежде всего имеют в виду появляющаяся на коже сыпь, хотя на самом деле это болезнь, влияющая на организм гораздо шире. „Да, это правда, что главный симптом — красные пятна на коже, покрытые белесыми чешуйками. Но в медицинской науке это заболевание не рассматривается только как дерматологическое. До 30% больных страдают, например, псориатическим артритом, а иногда псориаз сопровождается еще и нарушениями обмена веществ“, — рассказывает аптекарь.
Но именно чешуйчатая сыпь является основным симптомом псориаза – пятна, по словам фармацевта, могут появляться по всему телу, в том числе и на голове. „Псориаз чаще всего диагностируют у людей во взрослом возрасте, и чаще всего такая сыпь появляется в возрасте 20–30 или 50–60 лет“, — утверждает Саускина.
В отличие от многих других заболеваний, псориаз не имеет гендерной ориентации - встречается в равной степени как у мужчин, так и у женщин. По данным Эстонского союза псориаза, 2-3% людей живут с этим заболеванием. „У населения Скандинавии и Западной Европы частота может быть даже до 11% - т.е. намного выше, чем где-либо еще“, — добавляет Саускина.
Псориаз считается генетическим заболеванием, но аптекарь подчеркивает, что здесь немаловажную роль играет и влияние внешних факторов - в том числе и привычки человека в отношении своего здоровья. „Проявлению псориаза способствуют травмы кожи, в том числе активные расчесы, солнечные ожоги, воздействие слишком горячей воды, курение и злоупотребление алкоголем, стрессы, инфекции, а также некоторые лекарства“, — перечисляет Саускина. В качестве примеров она приводит широко используемые бета-блокаторы, применяемые при повышенном артериальном давлении и нарушениях сердечного ритма, некоторые противомалярийные препараты и нестероидные противовоспалительные средства или же препараты НПВП. К последним относится, например, известное болеутоляющее средство ибупрофен. „Пациент, страдающий псориазом, должен обязательно сообщить дерматологу, какие препараты он применяет, чтобы в случае необходимости он мог поискать альтернативы, не влияющие на течение псориаза“.
Уход за кожей – от А до Я.
К сожалению, псориаз — это такое заболевание, которое нельзя вылечить, но его можно держать под контролем и облегчить симптомы. „После первого обострения и лечения наступает ремиссия. Это значит, что сыпь отступает, человек уже не чувствует дискомфорта, но болезнь остается в организме“. Однако, по словам Александры Саускиной, есть способы отсрочить следующую вспышку. „Здесь очень важна гигиена, но вы должны помнить, что горячая вода не подходит для больных псориазом, потому что проблема может снова усугубиться. Лечебный эффект оказывают ванны с теплой водой температурой 25-35 градусов и морской солью. Сауна тоже хороша, но рекомендуется выбирать инфракрасную или паровую сауну. Париться с высокой температурой и вениками в бане не рекомендуются, так как это может вызвать микротравмы кожи и, следовательно, псориаз обострится“, — делится рекомендациями Саускина.
Для очистки кожи подходят средства, содержащие деготь, а после умывания, по словам фармацевта, можно использовать эксфолианты (скрабы) для кожи, чтобы удалить чешуйки на пятнах, но не все препараты подходят для этого. „Например, средства, содержащие салициловую кислоту, доказали свою эффективность и безопасность“, — говорит Саускина, но подчеркивает, что, если человек проходит сеансы световой терапии (ПУВА-терапия) от псориаза, то в этот период ему вообще не следует использовать эксфолианты. Но самое главное – увлажнить и смягчить кожу. „Сухая кожа — один из возможных факторов, способствующих обострению заболевания, а потому после умывания нужно обязательно наносить крем на кожу. Лучше всего подобрать специальный крем, предназначенный для людей c проблемой кожи, но подойдут и увлажняющие кремы с мочевиной. Тем не менее, я рекомендую вазелин и крем Decubal, чтобы смягчить кожу с шелушащимися пятнами“.
Обострение болезни также можно предотвратить с помощью правильного питания. Саусикина подчеркивает важность употребления омега-3 жирных кислот. Это крайне необходимое вещество для человека, живущего с псориазом – этот элемент можно получить, например, как из рыбных продуктов, так и принимая его в качестве пищевой добавки. Достаточный уровень витамина D также помогает продлить ремиссию псориаза. „Некоторые люди с псориазом подтверждают, что солнечные ванны помогают им — в конце концов, солнце также дает витамин D. В то же время солнечное излучение тоже может быть фактором риска – у некоторых людей оно вызывает обострение псориаза“, — отмечает аптекарь, напоминая, что каждый случай течения болезни индивидуален.
Помощь от солнечных лучей и светотерапии
Также разработаны различные варианты смягчения уже вспыхнувшего псориаза. „Хорошие результаты приносит употребление продуктов, содержащих кальципотриол — это производное витамина D, которое помогает уменьшать и увлажнять псориатические пятна, и к тому же оно безопасно для организма даже при длительном применении. В Эстонии доступны гормональные противовоспалительные мази и гели, содержащие кальципотриол, которые назначаются врачом и рекомендуются для применения один раз в день в период до четырех недель. Важно иметь в виду, что использование таких мазей следует прекращать не сразу, а постепенно, одно из возможных решений в таком случае — в конце курса начать смешивать лечебный крем с обычным увлажняющим базовым кремом и пропорционально увеличивать количество обычного крема“, — советует фармацевт.
Уже упомянутая выше солнечная терапия также является признанным средством против псориаза, но она не подходит для больных с аллергией на солнце и для той части больных псориазом, у которых заболевание обостряется в весенне-летний период. „Поскольку погода для загара в Эстонии длится недолго, то можно пройти и светотерапию, при которой кожа получает УФВ-излучение (UVB) от специальных ламп“, — советует Саускина, добавляя, что сегодня есть и эффективные медикаменты, помогающие при псориазе.
Александра Саускина подтверждает, что псориаз — это в первую очередь заболевание, ухудшающее качество жизни — ведь сыпь может быть болезненной или зудящей, а шелушащаяся кожа заметна для глаз окружающих. „Псориаз не заразен - человек, страдающий им, не представляет опасности для окружающих“. Хотя и есть одна опасная для жизни форма псориаза, в остальных случаях это болезнь, с которой нужно научиться жить. „Если человек уже знает, что у него вызывает обострение заболевания, и если он ведет здоровый образ жизни, у него хорошая гигиена и постоянный уход за кожей, то уже проделана большая работа, чтобы болезнь протекала как можно более гладко. Конечно, для постановки первичного диагноза нужно идти к дерматологу, который уже может дать каждому пациенту рекомендации и указания по лечению, которые подходят именно этому человеку“.