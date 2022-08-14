Как справляться с псориазом?

Псориаз считается генетическим заболеванием, но аптекарь подчеркивает, что здесь немаловажную роль играет и влияние внешних факторов - в том числе и привычки человека в отношении своего здоровья. „Проявлению псориаза способствуют травмы кожи, в том числе активные расчесы, солнечные ожоги, воздействие слишком горячей воды, курение и злоупотребление алкоголем, стрессы, инфекции, а также некоторые лекарства“, — перечисляет Саускина. В качестве примеров она приводит широко используемые бета-блокаторы, применяемые при повышенном артериальном давлении и нарушениях сердечного ритма, некоторые противомалярийные препараты и нестероидные противовоспалительные средства или же препараты НПВП. К последним относится, например, известное болеутоляющее средство ибупрофен. „Пациент, страдающий псориазом, должен обязательно сообщить дерматологу, какие препараты он применяет, чтобы в случае необходимости он мог поискать альтернативы, не влияющие на течение псориаза“.

В отличие от многих других заболеваний, псориаз не имеет гендерной ориентации - встречается в равной степени как у мужчин, так и у женщин. По данным Эстонского союза псориаза, 2-3% людей живут с этим заболеванием. „У населения Скандинавии и Западной Европы частота может быть даже до 11% - т.е. намного выше, чем где-либо еще“, — добавляет Саускина.

Но именно чешуйчатая сыпь является основным симптомом псориаза – пятна, по словам фармацевта, могут появляться по всему телу, в том числе и на голове. „Псориаз чаще всего диагностируют у людей во взрослом возрасте, и чаще всего такая сыпь появляется в возрасте 20–30 или 50–60 лет“, — утверждает Саускина.

Александра Саускина отмечает, что если говорят о псориазе, то прежде всего имеют в виду появляющаяся на коже сыпь, хотя на самом деле это болезнь, влияющая на организм гораздо шире. „Да, это правда, что главный симптом — красные пятна на коже, покрытые белесыми чешуйками. Но в медицинской науке это заболевание не рассматривается только как дерматологическое. До 30% больных страдают, например, псориатическим артритом, а иногда псориаз сопровождается еще и нарушениями обмена веществ“, — рассказывает аптекарь.

Уход за кожей – от А до Я.

К сожалению, псориаз — это такое заболевание, которое нельзя вылечить, но его можно держать под контролем и облегчить симптомы. „После первого обострения и лечения наступает ремиссия. Это значит, что сыпь отступает, человек уже не чувствует дискомфорта, но болезнь остается в организме“. Однако, по словам Александры Саускиной, есть способы отсрочить следующую вспышку. „Здесь очень важна гигиена, но вы должны помнить, что горячая вода не подходит для больных псориазом, потому что проблема может снова усугубиться. Лечебный эффект оказывают ванны с теплой водой температурой 25-35 градусов и морской солью. Сауна тоже хороша, но рекомендуется выбирать инфракрасную или паровую сауну. Париться с высокой температурой и вениками в бане не рекомендуются, так как это может вызвать микротравмы кожи и, следовательно, псориаз обострится“, — делится рекомендациями Саускина.

Для очистки кожи подходят средства, содержащие деготь, а после умывания, по словам фармацевта, можно использовать эксфолианты (скрабы) для кожи, чтобы удалить чешуйки на пятнах, но не все препараты подходят для этого. „Например, средства, содержащие салициловую кислоту, доказали свою эффективность и безопасность“, — говорит Саускина, но подчеркивает, что, если человек проходит сеансы световой терапии (ПУВА-терапия) от псориаза, то в этот период ему вообще не следует использовать эксфолианты. Но самое главное – увлажнить и смягчить кожу. „Сухая кожа — один из возможных факторов, способствующих обострению заболевания, а потому после умывания нужно обязательно наносить крем на кожу. Лучше всего подобрать специальный крем, предназначенный для людей c проблемой кожи, но подойдут и увлажняющие кремы с мочевиной. Тем не менее, я рекомендую вазелин и крем Decubal, чтобы смягчить кожу с шелушащимися пятнами“.