В Эстонии заработает интернет от компании Илона Маска. Цены - космические

По данным на сайте Starlink, услуга в настоящий момент предлагается в большинстве европейских стран за исключением, в частности, нескольких стран Балканского полуострова и Скандинавии.

В настоящее время компания начала принимать заказы на предоставлении в Эстонии услуги спутникового интернета, которая станет доступна в первом квартале 2023 года.

Терминал StarLink стоит 700 евро, а услуга спутникового интернета - 115 евро в месяц.

Согласно карте на сайте StarLink, спутники SpaceX покрывают всю территорию Эстонии. По оценке портала Wired, с 2018 года компания Илона Маска вывела в космос более 3000 спутников StarLink.