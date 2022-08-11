Техно
11.08.2022, 11:36

В Эстонии заработает интернет от компании Илона Маска. Цены - космические

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Starlink
Starlink
ФОТО: Kuvatõmmis - starlink.com

Компания Илона Маска SpaceX сообщила, что интернет-соединение Starlink, обеспечиваемое через ее спутники, скоро станет доступным в Эстонии и открыла предварительное размещение заказов, пишет ERR.

По данным на сайте Starlink, услуга в настоящий момент предлагается в большинстве европейских стран за исключением, в частности, нескольких стран Балканского полуострова и Скандинавии.

Starlink

В настоящее время компания начала принимать заказы на предоставлении в Эстонии услуги спутникового интернета, которая станет доступна в первом квартале 2023 года.

Starlink

Терминал StarLink стоит 700 евро, а услуга спутникового интернета - 115 евро в месяц.

Starlink

Согласно карте на сайте StarLink, спутники SpaceX покрывают всю территорию Эстонии. По оценке портала Wired, с 2018 года компания Илона Маска вывела в космос более 3000 спутников StarLink.

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