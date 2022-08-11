ВИДЕО | Алексей Арестович готов баллотироваться на пост президента Украины

В этом Арестович признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону. На его прямой вопрос, не думает ли Арестович занять президентское кресло, собеседник поначалу ответил уклончиво:

„Мой рейтинг на данный момент - это рейтинг президента. Я не отличаю себя от президента сейчас. И я никогда не подвожу людей, с которыми работаю. У меня может быть разное мнение, но я никогда его не вынесу. У меня ведь уже был опыт - когда я из офиса ушел, полтора месяца от меня никто ничего не слышал. Потому что я не выношу сор из избы“, — сказал Арестович. Он подчеркнул, что пока Зеленский находится на посту президента, да еще и является верховным главнокомандующим, при том, что в стране военное положение, подобные разговоры он считает неуместными.

„Если он (Зеленский — ред.) пойдет на второй срок, я точно не буду этому препятствовать, ни при каких обстоятельствах, это технически невозможно“, — добавил Арестович. „Но если нет, то здесь нужно уже думать“.

„Значит, если президент по какой-либо причине пойдет на второй срок…“ — начал Гордон вопрос.

— Я пойду, — перебил Арестович.

„Власть люди воспринимают по-разному - как соблазн, как возможность сыграть в самую интересную игру в их жизни или „закрыть“ какие-то комплекса. Я же убедится, что власть - это возможность помочь наибольшему количеству людей. “

По словам Арестовича, на посту президента он будет помогать людям. „Я не воспринимаю это как приключение или возможность подняться на высшую точку своей карьеры, - говорит советник главы Офиса президента. - Для меня это возможность сделать что-то хорошее для большого количества людей“

На вопрос же Гордона о том, правда ли, что он и Михаил Подоляк хотят организовать свою политическую партию, Арестович ответил: „это - сплетни“.