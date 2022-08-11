ФОТО | РФ утверждает, что взрыв на авиабазе в Крыму произошел из-за „детонации боеприпасов“. Это очень сомнительно

Взрывы на авиабазе „Саки“ ВКС России в Крыму днем 9 августа оставили много загадок. Официально представители России и Украины заявили, что Украина не имеет отношения к взрывам, вызвавшим большие разрушения на базе и в соседнем поселке Новофедоровка. Анонимные украинские военные сообщили западным СМИ, что удар нанесли украинские спецназовцы с помощью „разработанного в Украине оружия“. При этом никто — даже анонимно — не выдвинул версию о том, что база была поражена украинским ракетным ударом (а именно на последствия такого удара более всего похожи документальные свидетельства с места взрывов). Это принципиальный момент: база находится за пределами дальности почти всех средств поражения, которые, как считалось, есть у Украины. Между тем западные противники поставок Украине дальнобойных ракет, которые способны поражать цели в глубине России и в Крыму, настаивают — удары такими ракетами могут вызвать непредсказуемую эскалацию конфликта.

Где случились взрывы?

На авиабазе „Саки“ базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота. Украинская разведка считает, что самолеты полка регулярно наносят удары по югу Украины, совершая „военные преступления против мирного населения“. Вероятно, полк — это основа авиационной группировки, поддерживающей российские войска в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Украинское командование не скрывает, что именно на юге страны оно планирует провести контрнаступление. Для его подготовки украинская армия наносит удары по мостам через Днепр, по которым идет снабжение российской группировки под Херсоном, а также российским средствам ПВО. Удары по одной из главных авиабаз в районе — логичное продолжение „подготовки наступления“.

Что не так с версией Минобороны РФ?