Президент МОК Томас Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов

„Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов“, — приводит слова Баха TVP Sport.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за агрессии России против Украины. Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене обратилась с открытым письмом к Баху.

Источник - Чемпионат

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