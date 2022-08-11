„Скопинский маньяк“ оказался замешан в новом преступлении. Это убийство

Как сообщают РИА Новости и Baza, преступление произошло в доме Виктора Мохова, известного как „скопинский маньяк“. По версии следствия, 2 августа там „в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения“ погиб 43-летний Сергей Щукин. Baza пишет, что в тот день у Мохова собрались пятеро знакомых, одного из них он заподозрил в краже гуся. Другой гость Мохова Евгений Полищук в ответ на это нанес Щукину удар локтем в шею, отчего тот умер на месте.

Затем ночью, как выяснили следователи, подозреваемый вместе с хозяином отнесли труп во двор заброшенного дома. Там его через пять дней нашли полицейские.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, а также попытке его укрывательства в Скопинском районе Рязанской области.

Как сообщают РИА Новости и Baza, преступление произошло в доме Виктора Мохова, известного как „скопинский маньяк“. По версии следствия, 2 августа там „в ходе ссоры на фоне алкогольного опьянения“ погиб 43-летний Сергей Щукин. Baza пишет, что в тот день у Мохова собрались пятеро знакомых, одного из них он заподозрил в краже гуся. Другой гость Мохова Евгений Полищук в ответ на это нанес Щукину удар локтем в шею, отчего тот умер на месте.

Затем ночью, как выяснили следователи, подозреваемый вместе с хозяином отнесли труп во двор заброшенного дома. Там его через пять дней нашли полицейские.

В пресс-релизе СК говорится, что подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК) уже задержали и он сознался в преступлении.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый в укрывательстве преступления (часть 2 статьи 316 УК) также дал признательные показания. В пресс-релизе не называется его фамилия, он обозначен как „мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних лиц, изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних“.