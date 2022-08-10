„Реал“ выиграл Суперкубок Европы в 5-й раз

Мадридский футбольный клуб „Реал“ обыграл немецкий „Айнтрахт“ в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Хельсинки и завершилась со счетом 2:0.

Давид Алаба открыл счет на 37-й минуте после розыгрыша углового. Карим Бензема забил второй мяч мадридцев на 65-й, поставив точку в матче. Для француза этот гол стал 324-м за „Реал“. Он позволил ему обогнать Рауле Гонсалеса и выйти на второе место в списке бомбардиров „королевского клуба“ за всю историю.

Мадридский клуб выиграл трофей в 5-й раз в истории и сравняться по этому показателю с рекордсменами – „Барселоной“ и „Миланом“.

Ранее мадридцы выигрывали Суперкубок в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. Они также играли в матчах за трофей в 1998, 2000 и 2018 (в Таллинне) годах.