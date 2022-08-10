ВИДЕО | „Может быть, в музее ему будет лучше?“ Смотрите, сколько цветов принесли к Нарвскому танку!

„С одной стороны, это может правильно, что люди пытаются защитить танк-памятник, потому что он является значимым объектом, который напоминает о войне, о Победе... С другой стороны, если бы люди больше уделяли ему внимания, организовывали интересные мероприятия, вспоминали историю, то может у властей не возникло бы мыслей о том, чтобы его убрать...“, - ответила на наш вопрос молодая нарвитянка по имени Даша.

Часто ли местная молодежь приходит к этому монументу? „Ни я, ни мое окружение здесь никогда не собиралось. Думаю, для молодежи это не настолько значимо, как для наших родителей, бабушек-дедушек...“ Девушка призналась, что раньше была у танка-памятника всего пару раз в детстве.

По словам юной нарвитянки, она не против переноса танка в музей. „Может быть в музее ему будет лучше - в надежном месте, в сохранности, под наблюдением...“

К удивлению корреспондента несколько человек у монумента отказались от интервью, увидев наш микрофон. Выглядело это довольно странно: люди собирают подписи в защиту памятника, у них есть шанс высказать свое мнение, но они его не используют.

А если что-то и говорят, то на условиях анонимности и не на камеру. Как, например, еще одна молодая работающая в гостинице девушка. Она тоже призналась, что для нее не имеет принципиального значения, где в дальнейшем будет стоять танк.