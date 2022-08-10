Ожидаемо: эстонская волейбольная сборная возвращается с Фарерских островов с убедительной победой

Эстония, проигравшая в воскресенье в „Калеве“ Бельгии со счетом 2:3, сегодня была настолько выраженным фаворитом, что многие букмекерские конторы не принимали ставки на победу Эстонии. Игроки домашней сборной - это все игроки-любители, зарабатывающие на хлеб работая электриками, сварщиками, продавцами и матросами, также за сборную играл один школьный учитель, группы продленного дня.

Для Эстонии было важно выиграть игру как можно увереннее, потому что при необходимости сравнения обладателей вторых мест в других группах учитываются и чистые победы в матче.



Лучшими бомбардирами в сборной Эстонии стали Рене Теппан с 16 очками (+14), Мярт Таммеару с 11 (+10) и Алекс Сааремаа с 10 (+8) очками.

Игры отборочная этапа продолжатся для Эстонии в субботу снова против Фарерских островов в спортзале „Калев“ в 18:00. Решающий матч за первое место в подгруппе состоится в среду в 21:00 в Брюсселе с Бельгией.