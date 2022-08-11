„Я потерял всех товарищей. Мне 21 год и я очень хочу жить“: жалобы в военную прокуратуру от российских солдат

Моему сыну сказали, что его и других срочников специально выбрали для военной спецоперации. На них оказывали эмоциональное давление, призывали защитить Родину и помочь солдатам в горячих точках. На возражение о том, что из указа президента Владимира Путина следует, что срочников нельзя отправлять на военную спецоперацию, им ответили: „Больше смотрите телевизор“. А потом добавили, что их в любом случае отправят, даже если они не подпишут контракт.

Мы реально сталкиваемся с „беспределом“ командиров воинских частей — внук моей подруги вернулся раненый и рассказал, как их избивали командиры, заставляя подписать контракт. Прошу ускорить расследования по уже известным фактам, выявить тех, кто обманным путем направил солдат-срочников на верную смерть и судить всех, независимо от звания и занимаемой должности, по законам военного времени.

Прошу рассмотреть мою жалобу за военнослужащего, направленного на военную срочную службу в Брянскую область. Затем в связи с учениями их отправили в Белгородскую область. Когда созванивалась с сыном, он говорил, что везут на учения, а оказалось — на войну. На данный момент его везут в сторону Украины. В Валуйке при построении солдатам сказали, что с 23 февраля они — военнослужащие контрактной службы, хотя мой сын ничего не подписывал. И все остальные, кто с ним находится, тоже срочники . Сначала у них лагерь находился в селе Михайловка, жили в палатках (гигиены никакой), за все время пребывания ни разу не был в бане. Деньги на хлеб и еду высылаем из дома. Пока ехал в эшелоне якобы на учение, давали сухпайки, один на двоих, воды в эшелоне не было. Вода для питья покупная. Деньги переводим на карточку, чтобы совсем не остался без ничего на чужбине. Я все понимаю, что это армия, но не до такой же степени обращаться с нашими детьми, как с собаками.

The Insider опубликовал целиком несколько десятков обращений. В них жалуются на то, что Минобороны РФ отправляет солдат на войну обманом и принуждением, не обеспечивая их необходимым питанием и медицинской помощью, а также не предоставляет родственникам информации о пленных и погибших. „Медуза“ приводит некоторые цитаты из жалоб военным прокурорам. Мы исключили из документов личные данные военных, пишет Медуза.

Хотелось бы сообщить про военный госпиталь в Белгороде. В данный момент мой муж находится там с 23.04.2022 года (контузия). На момент обращения не проведено никакого должного лечения, обследования. Лечить не хотят. Говорят: „Таких как ты много, и это просто психологическая травма, руки-ноги целые, можно и дальше воевать“. Хотелось бы узнать, на каком основании не проводится обследование, не делается МРТ, лечат только цитрамоном. Также у мужа имеются неврологические проявление контузии (головная боль, потеря памяти, замедленная речь, боли позвоночника). Ему нужно обследование и дальнейшее лечение.

Я прохожу службу на должности командира взвода засекречивающей аппаратуры связи. Неоднократно заявлял о своем нежелании служить в ВС РФ. Неоднократно писал объяснения по незаконному отсутствию на службе, а также подавал рапорт на увольнение по несоблюдению условий контракта с моей стороны. Со стороны воинской части вижу бездействие и полное безразличие в отношении меня. Дисциплинарная практика ведется очень слабо, на данный момент у меня 4 строгих выговора, предупреждение о неполном служебном соответствии, аттестационная комиссия в отношении меня не проводится. Прошу помочь в решение данного вопроса — увольнения меня с военной службы в связи с невыполнением условий контракта с моей стороны. Претензий к МО РФ не имею, средства, затраченные на мое обучение, готов выплатить.

В срочном порядке прошу рассмотреть рапорт о моем увольнении из рядов ВС РФ. 15 января 2022 года я был отправлен на учения в Сирию на корабле. Но вместо этого нас обманным путем отправили на Украину, не спросив моего желания участвовать в специальной военной операции. С самых первых дней моя бригада находилась на передней линии фронта, на огневой позиции. В боях я потерял всех близких мне товарищей. Я нахожусь в подавленном психологическом состоянии. Мне 21 год, и я очень хочу ЖИТЬ. Мой командир отказывается принимать рапорт. Свое обращение я посылал командованию Балтийским флотом. Что мне делать в сложившейся ситуации?

О поисках пропавших и пленных военнослужащих

Мой сын является военнослужащим по контракту. После начала специальной военной операции в Украине (24.02.2022) связь с сыном пропала. 03.03.2022 на мой номер телефона поступил звонок с украинского номера (по мессенджеру „Вайбер“), и мне сообщили, что мой сын ранен в ходе вышеназванной военной операции (перелом одной ноги и осколочные ранения второй ноги), находится в больнице в городе Вознесенск Николаевской области (Украина). По „горячей линии“ министерства обороны моей дочери сообщили, что моего сына нет в списках пленных и он числится как пропавший без вести. Но я лично после того, как мой сын попал в плен, несколько раз в течение трех дней говорила с ним по телефону, у меня есть видеозапись с сыном (прилагаю), где он подтверждает нахождение в плену и полученные ранения. Кроме того, я к своим обращениям прилагала копию страницы с сайта www.ikpravda.com.ua («Николаевская правда“), на которой размещена новость от 10.03.2022 о том, что мой сын и еще один военнослужащий подозреваются в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), и ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Какие еще подтверждения нахождения моего сына в плену нужны должностным лицам министерства обороны?

Семьи жалуются, что Минобороны РФ не помогает возвращать домой тела погибших

Прошу Вас помочь разобраться, почему так получилось, что моего сына направили на спецоперацию в Украину, последняя телефонная связь с ним была 21.03.2022, после этого 28.03.2022 мы узнали от командира части, что он погиб 24.03.2022. Со слов сослуживцев, его БМП-2 подорван, тело так и не смогли забрать, он остался в горящей машине на территории Украины. ДНК сдали. Прошу разобраться в этом, никто не знает, что делать дальше, прошло больше месяца, верните хотя бы останки, чтоб похоронить по-человечески.

Есть случаи, когда родственники отказываются искать пленного, предпочитая получить компенсацию как за погибшего