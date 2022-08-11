Эстонский экспресс
11.08.2022, 07:45

РЕВУЩИЙ РЕПОРТАЖ | Визг тормозов и дым из-под колес: по четвергам на парковке торгового центра Ülemiste творится настоящее безумие

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Видео и фотографии!

Вечер четверга. Девять часов вечера, солнце клонится к закату, большинство магазинов закрываются, но на парковке торгового центра Ülemiste шум только начинается.

Ближе к ночи по четвергам здесь собираются фанаты ENR (Estonia Night Racing - „Эстонских ночных гонок“), чтобы показать и испытать свои автомобили и пообщаться с друзьями. Но встречаются здесь не только автолюбители, но и подростки - на парковке нет ограничений по времени, месторасположение отличное. И непреложными элементами вечера являются алкоголь, курение и - полиция.

Одна девочка-подросток воровато осматривается и кричит остальным: „Этот парень только что дал мне закурить!“ Остальные участники компании с радостью встречают эту новость и пускают вейп по кругу.

„Кто ты, откуда ты, почему ты хочешь стать нашей подругой?“ - буквально допрашивает другую девушку компания неподалеку.

И вдруг: „Брямс!“ Группа несовершеннолетних ребят бросает на асфальт пустые бутылки.

Вечером на парковку приходят мужчины и женщины всех возрастов и национальностей: эстонцы, русские, латыши.

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