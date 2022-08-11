РЕВУЩИЙ РЕПОРТАЖ | Визг тормозов и дым из-под колес: по четвергам на парковке торгового центра Ülemiste творится настоящее безумие

Ближе к ночи по четвергам здесь собираются фанаты ENR (Estonia Night Racing - „Эстонских ночных гонок“), чтобы показать и испытать свои автомобили и пообщаться с друзьями. Но встречаются здесь не только автолюбители, но и подростки - на парковке нет ограничений по времени, месторасположение отличное. И непреложными элементами вечера являются алкоголь, курение и - полиция.