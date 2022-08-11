РЕВУЩИЙ РЕПОРТАЖ | Визг тормозов и дым из-под колес: по четвергам на парковке торгового центра Ülemiste творится настоящее безумие(35)
Вечер четверга. Девять часов вечера, солнце клонится к закату, большинство магазинов закрываются, но на парковке торгового центра Ülemiste шум только начинается.
Ближе к ночи по четвергам здесь собираются фанаты ENR (Estonia Night Racing - „Эстонских ночных гонок“), чтобы показать и испытать свои автомобили и пообщаться с друзьями. Но встречаются здесь не только автолюбители, но и подростки - на парковке нет ограничений по времени, месторасположение отличное. И непреложными элементами вечера являются алкоголь, курение и - полиция.
Одна девочка-подросток воровато осматривается и кричит остальным: „Этот парень только что дал мне закурить!“ Остальные участники компании с радостью встречают эту новость и пускают вейп по кругу.
„Кто ты, откуда ты, почему ты хочешь стать нашей подругой?“ - буквально допрашивает другую девушку компания неподалеку.
И вдруг: „Брямс!“ Группа несовершеннолетних ребят бросает на асфальт пустые бутылки.