ИНТЕРВЬЮ | Михаил Стальнухин: калласы и рейнсалу по-любому не оставят нас в покое. Перенесем танк сами и избежим новой Бронзовой ночи

- Сейчас всё-таки кажется, что танк уберут. Вы - представитель оппозиции, как вы ведете себя в ходе обсуждения этого вопроса?

- Это означает, что они сами могут воевать на советских танках, но танку такого же происхождения нигде стоять нельзя? А ведь может быть такое, что среди тех, кто поднимал этот танк со дна реки Нарвы, были украинцы? (Уточнение - согласно имеющимся данным, Нарвский танк в боях не участвовал - ред.)

- Но опять-таки на государственном уровне политики считают, что если раньше танк мог там тихо-мирно стоять, то теперь нападение России на Украину изменило контекст. Как это можно прокомментировать?

- Катри Райк очень хорошо понимает, что если она это сделает сама, то еще долгое время ее никто поддерживать не будет. Она и хотела, чтобы вся эта грязная работа была сделана чужими руками. Понятно, что она боролась за саму себя.

- Катри Райк, к примеру, до последнего времени не раз говорила, что монумент могло бы убрать государство, если он вообще не согласуется с идеологией.

Рядом с нами расположено самоуправление, где стоят два памятника, один из которых посвящен памяти голландской, а другой - кажется датской дивизии СС (они стоят на Гренадеримяги, в мемориальном комплексе на Синимяэских высотах - ред.) Нам они абсолютно не нравятся. Напомните, разве кто-то когда-то в Нарве требовал, что памятники СС были убраны из Вайвара?

- Нарвитяне искренне не понимают - почему? Это самоуправление, это наша собственность, которая отвечает желанию жителей. Я же не иду в другую квартиру и не начинаю диктовать - как должна стоять мебель и какие фотографии должны висеть на стене.

- Но мы видим очень сильное давление со стороны остальной Эстонии в плане убрать монумент. Какое здесь могло бы быть оптимальное решение?

- Это, пожалуй, единственный случай, где я могу согласиться с мэром Нарвы, когда она сказала, что перенос монумента не отвечает желанию 95% жителей.

- Танк не должен стоять на берегу реки. Мы сделаем его музейным экспонатом и установим в другое место. Но это должно быть наше решение. Лично я не хочу повторения Бронзовой ночи. По моему мнению это лучшее решение.

- То есть вы поддерживаете решение Катри Райк?

- Это никакое не решение Катри Райк. Это решение большинства нарвитян. Все помнят 27-е апреля 2007 года. Лучшим вариантом будет, если мы передадим танк какому-либо местному музею и всё. И если вы его видеть не хотите - не ходите в этот музей! Или вы представляете ту Эстонию, которая считает, что танк надо перевезти на Хийумаа, там он вам больше мешать не будет?

- Конечно, его значение изменилось бы.

Я еще недавно был членом экономической комиссии Рийгикогу и хорошо в курсе, что у нас происходит. Я прогнозирую, что осенью и зимой нас ждут просто ужасные кризисные явления, которые могут быть тяжелее, чем во время мирового кризиса 2009-2010 годов. Никто не хочет объяснять, как из этого выйти. Но как сделать так, чтобы сохранить какую-то популярность? Для этого надо породить какую-то псевдопроблему, и затем успешно ее разрешить. Самое легкое - посеять межнациональную рознь. Этим сейчас правительственная коалиция и занимается.

- На какую почву в Нарве это может упасть? Вы упомянули Бронзовую ночь, но там была масса народу. Вокруг танка было максимум около сотни человек.

- Напомню вам, что в начале апреля 2007 года Клуб ветеранов Эстонского стрелкового корпуса принял решение, что они согласны с переносом Бронзового солдата на кладбище, и это было бы сделано сразу после 9-го мая (уточнение: ветераны стрелкового корпуса были готовы перенести скульптуру даже годом раньше - ред.) Несмотря на это решение Андрус Анисп организовал Бронзовую ночь, потому что ему это было политически нужно. Так и было.

Боюсь, что сейчас делается то же самое, но надеюсь, что народ стал немного умнее. В нашем горсобрании мы сделали все для того, чтобы взять на себя разъяснительную работу с нарвитянами: калласы и рейнсалу не оставят вас по-любому в покое. Лучше поучаствовать в этом процессе и увезти с почестями танк куда-нибудь в музей, чем начинать из-за него Бронзовую ночь.

Мне вообще не нравится, что его будут снимать с постамента!

- Но сейчас это неизбежно?

- Сейчас это неизбежно. Это всё очень печально. Но это называется демократией, и если вам нравится Партия реформ - пожалуйста, ешьте то, что вы выбираете.