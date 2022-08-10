10.08.2022, 16:43
ФОТО | Рядом с нарвским танком установлена видеокамера. Теперь наблюдение можно вести в режиме онлайн(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Камера была установлена для того, чтобы успокоить местных жителей.
Уже неделю небольшая группа людей круглосуточно находится возле танка. Они боятся, что танк перенесут без предварительного предупреждения - тайно и под покровом ночи.
Чтобы успокоить жителей города, городское собрание решило сделать прямую трансляцию с камер возле танка. Ее можно смотреть на сайте города Нарвы. Таким образом, люди, беспокоящиеся за судьбу танка, могут спокойно вернуться домой.