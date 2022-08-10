ФОТО | Рядом с нарвским танком установлена видеокамера. Теперь наблюдение можно вести в режиме онлайн

Уже неделю небольшая группа людей круглосуточно находится возле танк а. Они боятся, что танк перенесут без предварительного предупреждения - тайно и под покровом ночи.

Чтобы успокоить жителей города, городское собрание решило сделать прямую трансляцию с камер возле танка. Ее можно смотреть на сайте города Нарвы. Таким образом, люди, беспокоящиеся за судьбу танка, могут спокойно вернуться домой.