Новости Ида-Вирумаа
10.08.2022, 16:43

ФОТО | Рядом с нарвским танком установлена видеокамера. Теперь наблюдение можно вести в режиме онлайн

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Камера возле танка
Камера возле танка
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Камера была установлена для того, чтобы успокоить местных жителей.

Уже неделю небольшая группа людей круглосуточно находится возле танка. Они боятся, что танк перенесут без предварительного предупреждения - тайно и под покровом ночи.

Чтобы успокоить жителей города, городское собрание решило сделать прямую трансляцию с камер возле танка. Ее можно смотреть на сайте города Нарвы. Таким образом, люди, беспокоящиеся за судьбу танка, могут спокойно вернуться домой.

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