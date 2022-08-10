Военный дневник
10.08.2022, 20:34

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (168-й день) | Российские войска пытаются атаковать по трем направлениям

 
Взрыв в Крыму
Взрыв в Крыму
ФОТО: STRINGER | REUTERS / SCANPIX

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову завели дело о „фейках“ об армии. К ней домой пришли с обыском. Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой. Об этом сообщает „ОВД-Инфо“ со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

    По словам Захватова, обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным по статье о „фейках“ о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).

  • Евросоюз и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля. В Евросоюзе с полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.

    По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.

  • В Марганце Днепропетровской области после ночного обстрела из „Градов“ погибли 13 человек. Как сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, ранения также получили 11 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

  • Сводка Генштаба ВСУ. Главное:

    • На Харьковском направлении российские войска наступали на поселок Уды, но с потерями отошли. Также россияне штурмуют Гусаровку со стороны Байрака.

    • На Бахмутском направлении россияне безуспешно вели штурм на Соледар, Спорное и Яковлевку.

    • Также российские силы возобновили наступление на Пески со стороны Донецка, бои продолжаются.

    • Россия пыталась атаковать Авдеевку со стороны Минерального и Спартака, с потерями отошли.

  • Украина заявила, что за сутки уничтожила сразу девять российских самолетов. Украинские СМИ обратили внимание, что после взрывов на авиабазе в Крыму Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке о российских потерях, что за сутки уничтожено девять российских самолетов.

  • Суд в Москве приговорил бывшего министра самопровозглашенной ДНР к трем с половиной годам колонии за мошенничество. Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева, известного как „Ташкент“.

  • Россия создает Третий армейский корпус из добровольческих батальонов – британская разведка. Как передает BBC, в очередном сообщении британской разведки о ситуации на войне сказано, что Россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя различными задачами: с одной стороны усилить наступление в Донбассе, а с другой – укрепить оборону перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины.

  • Николаев обстреляли из „Смерчей“. Трое пострадавших. Мэр Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в ночь на 10 августа российские войска обстреляли город из РСЗО „Смерч“.

    Повреждения получили восемь частных домов. Ранены три человека, в том числе 13-летняя девочка.

  • Главное из брифинга Минобороны РФ:

    • В Николаевской области уничтожена боевая машина ЗРПК „Гепард“, поставленная Германией.

    • В Николаевской области сбиты три самолета ВВС Украины: Су-25, Су-27 и МиГ-29.

    • В районе поселка Пески Донецкой области мобилизованные украинцы отказались выдвигаться на фронт и дезертировали после уничтожения до 70% личного состава 56-й бригады ВСУ.

    • ВКС России убили до 100 украинских военных в районе Авдеевки Харьковской области.

    • ВКС России уничтожили в Красногоровке в Донецкой области склад боеприпасов и убили до 30 украинских военных.

    • Российская армия сбила в Херсонской области семь снарядов РСЗО HIMARS.

  • В Новофедоровке из-за взрывов на аэродроме повреждены больше 60 многоквартирных домов. По последним данным, пострадали 14 человек, еще один человек погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что в поселке, где 9 августа произошла серия взрывов, повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, пишет „Интерфакс». После обхода поселка станет известно, сколько частных жилых домов получили повреждения, добавил Аксенов.

  • В Мелитополе произошел взрыв возле штаба „Единой России“. Вечером 8 августа, около 22:00, как сообщает „РИА Мелитополь», местные партизаны устроили в центре Мелитополя взрыв возле ТЦ „Фокстрот“, где находится штаб „Единой России“. Никто не пострадал.

  • Хакеры атаковали сайт производителя систем HIMARS, американского концерна Lockheed Martin. Ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка Killnet. Ее представители назвали Lockheed Martin „террористической организацией“.

  • Страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. „Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов“, — сказано в заявлении министров иностранных дел стран G7

  • Суд в Украине приговорил трех бойцов „ДНР“, попавших в плен, к 15 годам колонии. Украинский суд приговорил трех бойцов самопровозглашенной ДНР, которые ранее попали в плен к украинской армии, к 15 годам колонии каждого, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Также суд распорядился конфисковать у всех троих осужденных имущество.

  • Жители Мариуполя находят мины на детских площадках. По версии украинских властей, их оставили российские солдаты. Об этом заявили в горсовете Мариуполя.

  • Российские военные применили РСЗО „Ураган“ для удара по центральной части Бахмута (Донецкая область). В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 мирных граждан, еще 6 получили ранения, - заявили в Донецкой областной прокуратуре.

  • Украинский генштаб в сводке на вечер 10 августа, 168-го дня войны, пишет, что россияне пытались атаковать по трем направлениям: на отдельных участках фронта к северу от Харькова, к западу от Изюма и на подступах к Бахмуту. Все эти атаки, как утверждают украинские военные, были безуспешными.

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