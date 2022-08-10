ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (168-й день) | Российские войска пытаются атаковать по трем направлениям

На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову завели дело о „фейках“ об армии. К ней домой пришли с обыском. Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой. Об этом сообщает „ОВД-Инфо“ со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

По словам Захватова, обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным по статье о „фейках“ о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).