ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (168-й день) | Российские войска пытаются атаковать по трем направлениям
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
На бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову завели дело о „фейках“ об армии. К ней домой пришли с обыском. Силовики пришли с обыском к бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой. Об этом сообщает „ОВД-Инфо“ со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.
По словам Захватова, обыск проходит в связи с уголовным делом, возбужденным по статье о „фейках“ о действиях российской армии (статья 207.3 УК РФ).
Евросоюз и Великобритания полностью прекратили закупки российского угля. В Евросоюзе с полуночи 10 августа вступил в силу полный запрет на импорт российского угля. Соответствующее решение было анонсировано в апреле в рамках четвертого пакета санкций, принятого из-за войны в Украине.
По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год. Также с 10 августа от российского угля отказалась Великобритания.
В Марганце Днепропетровской области после ночного обстрела из „Градов“ погибли 13 человек. Как сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, ранения также получили 11 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Сводка Генштаба ВСУ. Главное:
На Харьковском направлении российские войска наступали на поселок Уды, но с потерями отошли. Также россияне штурмуют Гусаровку со стороны Байрака.
На Бахмутском направлении россияне безуспешно вели штурм на Соледар, Спорное и Яковлевку.
Также российские силы возобновили наступление на Пески со стороны Донецка, бои продолжаются.
Россия пыталась атаковать Авдеевку со стороны Минерального и Спартака, с потерями отошли.
Украина заявила, что за сутки уничтожила сразу девять российских самолетов. Украинские СМИ обратили внимание, что после взрывов на авиабазе в Крыму Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке о российских потерях, что за сутки уничтожено девять российских самолетов.
Суд в Москве приговорил бывшего министра самопровозглашенной ДНР к трем с половиной годам колонии за мошенничество. Суд в Москве приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего министра доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александра Тимофеева, известного как „Ташкент“.
Россия создает Третий армейский корпус из добровольческих батальонов – британская разведка. Как передает BBC, в очередном сообщении британской разведки о ситуации на войне сказано, что Россия пытается создать новый армейский корпус, который призван помочь ей справиться с двумя различными задачами: с одной стороны усилить наступление в Донбассе, а с другой – укрепить оборону перед предполагаемым наступлением ВСУ на юге Украины.
Николаев обстреляли из „Смерчей“. Трое пострадавших. Мэр Николаева Александр Сенкевич утверждает, что в ночь на 10 августа российские войска обстреляли город из РСЗО „Смерч“.
Повреждения получили восемь частных домов. Ранены три человека, в том числе 13-летняя девочка.
Главное из брифинга Минобороны РФ:
В Николаевской области уничтожена боевая машина ЗРПК „Гепард“, поставленная Германией.
В Николаевской области сбиты три самолета ВВС Украины: Су-25, Су-27 и МиГ-29.
В районе поселка Пески Донецкой области мобилизованные украинцы отказались выдвигаться на фронт и дезертировали после уничтожения до 70% личного состава 56-й бригады ВСУ.
ВКС России убили до 100 украинских военных в районе Авдеевки Харьковской области.
ВКС России уничтожили в Красногоровке в Донецкой области склад боеприпасов и убили до 30 украинских военных.
Российская армия сбила в Херсонской области семь снарядов РСЗО HIMARS.
В Новофедоровке из-за взрывов на аэродроме повреждены больше 60 многоквартирных домов. По последним данным, пострадали 14 человек, еще один человек погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что в поселке, где 9 августа произошла серия взрывов, повреждено 62 многоквартирных дома и около 20 коммерческих объектов, пишет „Интерфакс». После обхода поселка станет известно, сколько частных жилых домов получили повреждения, добавил Аксенов.
В Мелитополе произошел взрыв возле штаба „Единой России“. Вечером 8 августа, около 22:00, как сообщает „РИА Мелитополь», местные партизаны устроили в центре Мелитополя взрыв возле ТЦ „Фокстрот“, где находится штаб „Единой России“. Никто не пострадал.
Хакеры атаковали сайт производителя систем HIMARS, американского концерна Lockheed Martin. Ответственность за атаку взяла на себя пророссийская хакерская группировка Killnet. Ее представители назвали Lockheed Martin „террористической организацией“.
Страны G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. „Мы обращаемся к России с призывом, чтобы она немедленно вернула полный контроль над Запорожской АЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, а также возвратила контроль над всеми ядерными объектами в пределах признанных на международном уровне границ Украины для обеспечения безопасной работы этих объектов“, — сказано в заявлении министров иностранных дел стран G7
Суд в Украине приговорил трех бойцов „ДНР“, попавших в плен, к 15 годам колонии. Украинский суд приговорил трех бойцов самопровозглашенной ДНР, которые ранее попали в плен к украинской армии, к 15 годам колонии каждого, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Также суд распорядился конфисковать у всех троих осужденных имущество.
Жители Мариуполя находят мины на детских площадках. По версии украинских властей, их оставили российские солдаты. Об этом заявили в горсовете Мариуполя.
Российские военные применили РСЗО „Ураган“ для удара по центральной части Бахмута (Донецкая область). В результате попаданий в магазины, частные дома и многоэтажки погибли 7 мирных граждан, еще 6 получили ранения, - заявили в Донецкой областной прокуратуре.
Украинский генштаб в сводке на вечер 10 августа, 168-го дня войны, пишет, что россияне пытались атаковать по трем направлениям: на отдельных участках фронта к северу от Харькова, к западу от Изюма и на подступах к Бахмуту. Все эти атаки, как утверждают украинские военные, были безуспешными.