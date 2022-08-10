Президент Литвы лишил государственной награды фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко

„В лучшем случае - это политическая куриная слепота, в худшем — плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках“, — добавил он. Ранее на этой неделе президентский офис заявил, что рассмотрит вопрос о лишении фигуристов наград, если они появятся в шоу, организованном российской фигуристкой Татьяной Навкой в ​​Сочи. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия награжденных порочат имя награжденного. Навка — жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России. Дробязко и Ванагас проживают в России. Литовское гражданство Дробязко получила в порядке исключения в 1993 году. Некоторые общественные деятели и политики после планов пары фигуристов выступить в Сочи призывали лишить гражданства Литвы Дробязко, но эксперты говорят, что законы страны не допускают такой возможности. По словам президента, предоставленное спортсменке литовское гражданство „в нынешних условиях выглядит жалким фарсом“. „Законы не предусматривают реверса, лишения гражданства за очернение имени Литвы, а значит мы должны инициировать изменения в правовых актах. Хватит значит хватит. Демократия должна уметь защищаться, иначе это не демократия“, - сказал Науседа.

Рекомендацию сделать это представил Совет по государственным наградам, заседание которого состоялось утром того же дня, сообщает президентское ведомство. В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. „Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду была отличными спортсменами, но заслуги перед Литовским государством, за которые их оценили еще в 2000 году, они стерли циничным поступком — участием в коммерческом спектакле в Сочи, в то время, когда в водоворотах украинской войны проливается кровь невинных людей“, - говорится в видеокомментарии Науседы.

Решение президента Гитанаса Науседы об отзыве государственных наград у танцоров Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в связи с их выступлением в России было единственно правильным в данной ситуации, считает спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

„Я не вижу никакого оправдания тому, что сделали фигуристы, и считаю решение об отзыве государственной награды единственно правильным в этой ситуации, потому что они выбрали сторону агрессора“, — сказала Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме в среду. На вопрос, согласна ли она с тем, чтобы лишить Дробязко литовского гражданства, предоставленного ей в 1993 году, спикер Сейма ответила, что оценит ситуацию, когда будут подготовлены проекты правовых актов. „Насколько я знаю, в Сейме уже есть инициативы, я не сомневаюсь, что когда начнется осенняя сессия, у нас будут такие проекты в зале Сейма, и мы их обсудим. Должны быть четкие критерии, хотелось бы, чтобы это было отделено от нынешней ситуации, чтобы была четкая процедура для подобных случаев“, - сказал глава парламента.

„Что касается лишения гражданства, то прежде всего должен быть законопроект, он должен быть согласован с юристами, соответствовать духу Конституции, а потом уже будем говорить о конкретных случаях“, — отметила спикер Сейма. Она считает, что правовая система должна предусматривать возможность лишения гражданства. „Должна создаваться правовая база, но это важно и в более широком контексте, чтобы не нужно было каждый раз лихорадочно искать решения, а люди, выбравшие сторону агрессора, очень четко осознавали, чем они рискуют, чтобы и государству было ясно, что следует делать в таких ситуациях, и людям, которые встают на сторону агрессора“, - сказала Чмилите-Нильсен.



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