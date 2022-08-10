Путешествие проклятых. Как США отказали во въезде бегущим от нацизма евреям

В мае 1939 года немецкий круизный лайнер „Сент-Луис“ вышел из порта Гамбурга и направился в Гавану. Почти у всех находившихся на борту 937 пасажиров были туристические визы Кубы, но ехали они вовсе не ради пляжей и текилы. Люди покидали страну, где больше не могли чувствовать себя в безопасности, где им грозили унижение, тюрьма или смерть.

Массовая эмиграция из Германии началась практически сразу после прихода к власти в январе 1933 года Национал-социалистской рабочей партии (НСДАП) и Адольфа Гитлера. Нацисты не скрывали ненависти к евреям, а также ко всем „левым“. Среди уехавших в первую волну были знаменитые писатели Герман Гессе, Томас Манн, Бертольд Брехт, Эрих Мария Ремарк, чьи антивоенные книги публично сжигали на площадях немецких городов. Но в основном уезжали, конечно, евреи. Их жизнь в Третьем Рейхе становилась все более тяжелой, особенно после принятия в 1935 году серии дискриминационных Нюрнбергских законов. К 1937 году Германию покинуло около 130 тысяч евреев, примерно четверть от их общего числа в 1933-м. Новую волну беженцев вызвали устроенные Гитлером аншлюс Австрии, аннексия части Чехословакии, а также последовавшие за этим еврейские погромы в ноябре 1938 года, пресловутая „Хрустальная ночь“.

Однако одновременно с этим стало все более очевидно, что большого выбора, куда бежать, у немецких евреев нет. Мир все еще оправлялся от последствий Великой депрессии. И правительства, и граждане опасались лишних ртов или лишних рук на рынке труда. На это накладывался традиционный бытовой антисемитизм, а также опасения, что среди беженцев окажутся коммунисты или другие „красные“.