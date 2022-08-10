ФОТО | Дмитрий Медведев инспектировал военный гарнизон, глядя в закрытый бинокль

Фотография, на которой Медведев смотрит в бинокль, вызвала оживление в социальных сетях.

Дело в том, что прикрывающие линзы бинокля створки находятся в таком положении, что рассмотреть в бинокль что-либо невозможно.

„В светлое будущее смотрит, небось?“ - иронично заметил основанный оппозиционными белорусами новостной канал Nexta Live.

„Государственное российское агенство РИА Новости сообщает, что недавно Дмитрий Медведев посетил военный гарнизон в Оренбургской области и, судя по этой фотографии, ничего не увидел“, - прокомментировал журналист ВВС Фрэнсис Сарр.

„На самом деле он, вероятно, опять был пьян, если смотрел в бинокль с закрытыми линзами“, - предположил президент Тоомас Хендрик Ильвес.