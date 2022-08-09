МНЕНИЕ | Позиция страуса точно не приблизит победу
Российский журналист Андрей Лошак высказал свое мнение по поводу предложений политиков запретить выдачу виз россиянам. По его мнению, это точно не приблизит конец войны.
Мне так нравилась идея доктора Комаровского создать на месте Украины анти-Россию. Объединяться не только вокруг ненависти к врагу, но и вокруг какой-то конструктивной идеи, которой мог бы стать гуманизм. Строить страну, где свобода и уважение будут базовыми понятиями. И Арестович тоже говорил, что нельзя расчеловечивать целый народ, иначе мы будем уподобляться врагу. Что отстраивать нацию надо от гуманиста Сковороды, а не от преступника Бандеры. И тут все-таки полезло то, на что больно смотреть, поскольку все мы смотрим на Украину как на град Китеж. Как смотрели 2 года назад на Беларусь. Ну может у вас получится? Может вы вырвитесь из этой варварской, озлобленной, дышащей ненавистью тюрьмы на свет Божий и начнете строить что-то новое и светлое? Но пока не получается.
Понятно, что на на войне как на войне, не до базовых понятий. Но ведь и до войны было сделано множество ошибок. Вместо объединения двух народов - украиноязычного и русскоязычного - шла насильственная украинизация. Повсеместно запрещали русский язык. Если бы эта политика велась умнее, сейчас не было бы такого количества коллоборантов. А главная ошибка в том, что нельзя отгородиться совсем от России. Вырыть ров с крокодилами — как пишут в украинских пабликах. Можно отменить русскую культуру, загнать всех русских за можай, но Россия от этого не исчезнет. Вы можете сколько угодно делать вид, что ее нет в вашем мире, но она будет. Озлобленная и нищая, она будет переть из своих границ с жаждой мести и реванша. Позиция страуса точно не приблизит победу и строительство прекрасной анти-России будущего.
Россия - душевнобольная страна. Ее надо лечить. Приводить в чувство, рассудок. Над ней надо работать - долго и упорно. Иначе происходит то, что мы видим в Украине. Конечно же, этим не должны заниматься украинцы, да и другие народы. Это дело самой России, ее гуманитарного класса (до революции был хороший термин „демократическая интеллигенция“), тех русских, кто не задет отравой рашизма и отчаянно пытается что-то сделать для тяжело больной страны. Потому что этим русским не все равно на Россию, они чувствуют к ней любовь, они неравнодушны, ну это как преступник в семье. Ты же все равно будешь его любить, будешь пытаться вытащить его со дна, пока у тебя будут минимальные возможности это делать. Для многих русских - например, для журналистов, художников, политических активистов - такие возможности есть только в эмиграции. Предлагать собрать сейчас всех, кто активно борется с войной, и депортировать их в РФ, где их быстренько всех пересажают, - это как-то поможет излечить пациента? Приблизит Украину к победе? Остановит войну?