МНЕНИЕ | Позиция страуса точно не приблизит победу

Мне так нравилась идея доктора Комаровского создать на месте Украины анти-Россию. Объединяться не только вокруг ненависти к врагу, но и вокруг какой-то конструктивной идеи, которой мог бы стать гуманизм. Строить страну, где свобода и уважение будут базовыми понятиями. И Арестович тоже говорил, что нельзя расчеловечивать целый народ, иначе мы будем уподобляться врагу. Что отстраивать нацию надо от гуманиста Сковороды, а не от преступника Бандеры. И тут все-таки полезло то, на что больно смотреть, поскольку все мы смотрим на Украину как на град Китеж. Как смотрели 2 года назад на Беларусь. Ну может у вас получится? Может вы вырвитесь из этой варварской, озлобленной, дышащей ненавистью тюрьмы на свет Божий и начнете строить что-то новое и светлое? Но пока не получается.

Понятно, что на на войне как на войне, не до базовых понятий. Но ведь и до войны было сделано множество ошибок. Вместо объединения двух народов - украиноязычного и русскоязычного - шла насильственная украинизация. Повсеместно запрещали русский язык. Если бы эта политика велась умнее, сейчас не было бы такого количества коллоборантов. А главная ошибка в том, что нельзя отгородиться совсем от России. Вырыть ров с крокодилами — как пишут в украинских пабликах. Можно отменить русскую культуру, загнать всех русских за можай, но Россия от этого не исчезнет. Вы можете сколько угодно делать вид, что ее нет в вашем мире, но она будет. Озлобленная и нищая, она будет переть из своих границ с жаждой мести и реванша. Позиция страуса точно не приблизит победу и строительство прекрасной анти-России будущего.

Россия - душевнобольная страна. Ее надо лечить. Приводить в чувство, рассудок. Над ней надо работать - долго и упорно. Иначе происходит то, что мы видим в Украине. Конечно же, этим не должны заниматься украинцы, да и другие народы. Это дело самой России, ее гуманитарного класса (до революции был хороший термин „демократическая интеллигенция“), тех русских, кто не задет отравой рашизма и отчаянно пытается что-то сделать для тяжело больной страны. Потому что этим русским не все равно на Россию, они чувствуют к ней любовь, они неравнодушны, ну это как преступник в семье. Ты же все равно будешь его любить, будешь пытаться вытащить его со дна, пока у тебя будут минимальные возможности это делать. Для многих русских - например, для журналистов, художников, политических активистов - такие возможности есть только в эмиграции. Предлагать собрать сейчас всех, кто активно борется с войной, и депортировать их в РФ, где их быстренько всех пересажают, - это как-то поможет излечить пациента? Приблизит Украину к победе? Остановит войну?