ФОТО И ВИДЕО | Мэр Нарвы после встречи с „защитниками“ танка: напряжение движется волнами

Для участия во встрече требовалось предварительно зарегистрироваться. Встреча считалась рабочей и прошла за закрытыми дверями.

На Петровской площади собрались примерно пару десятков человек, которые на встречу не попали.

На месте находилась полиция. Встреча завершилась в начале шестого. Как сообщает наш корреспондент, ситуация остается спокойной как на площади, так и у самого Нарвского танка.

После встречи Катри Райк пояснила, что встречалась с теми людьми, которые вышли на защиту Нарвского танка.

„Мы обсуждали, каким образом защиту общественного порядка у танка мог бы взять на себя город“, - сказала Райк. Со стороны города она предложила установить у монумента круглосуточную камеру наблюдения, нанять охранную фирму и наладить освещение.

Райк добавила, что люди, которые организовали дежурство у танка, считают, что танк должен остаться на своем месте.

Спадет ли после встречи напряжение? „Оно движется волнами вверх-вниз“, - ответила мэр. По словам Райк, сейчас - такой этап, когда люди выражают свое недовольство, но она всё-таки надеется, что ситуация успокоится.

Райк заверила, что в ближайшие дни никто к танку на кране не подъедет, и следующее крупное событие в этом процессе будет заседание горсобрания в понедельник, где будут обсуждаться детали переноса монумента.