Мнение
09.08.2022, 17:20

Марью Лауристин: нарвский танк должен стать частью экспозиции „Нарва-1944 - Мариуполь-2022“

 
ФОТО: Reuters/Scanpix/EPL

По мнению почетного профессора Тартуского университета и члена Социал-демократической партии Марью Лауристин, Нарва могла бы стать местом заметного всему миру культурного сопротивления агрессивной политике России.

Приоритетом культурной политики Эстонии в настоящее время должно стать использование огромного культурного потенциала Нарвы для поддержки Украины и оказание именно в Нарве заметного всему миру сопротивления агрессивной политике России. Это также важно для утверждения эстонской демократической идентичности Нарвы и формирования позитивной самооценки поколения молодых нарвитян.

И, в конце концов, нам нужно соблюдать четкую позицию не только в отношении российских граждан, которые приезжают из-за границы в Европу, чтобы развлечься, но и с гражданами России, живущими в Эстонии. Исследования показывают, что среди них широко распространены антиукраинские настроения.

RusDelfi
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