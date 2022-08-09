Марью Лауристин: нарвский танк должен стать частью экспозиции „Нарва-1944 - Мариуполь-2022“

Приоритетом культурной политики Эстонии в настоящее время должно стать использование огромного культурного потенциала Нарвы для поддержки Украины и оказание именно в Нарве заметного всему миру сопротивления агрессивной политике России. Это также важно для утверждения эстонской демократической идентичности Нарвы и формирования позитивной самооценки поколения молодых нарвитян.

И, в конце концов, нам нужно соблюдать четкую позицию не только в отношении российских граждан, которые приезжают из-за границы в Европу, чтобы развлечься, но и с гражданами России, живущими в Эстонии. Исследования показывают, что среди них широко распространены антиукраинские настроения.