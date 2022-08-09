09.08.2022, 17:20
Марью Лауристин: нарвский танк должен стать частью экспозиции „Нарва-1944 - Мариуполь-2022“
ФОТО: Reuters/Scanpix/EPL
По мнению почетного профессора Тартуского университета и члена Социал-демократической партии Марью Лауристин, Нарва могла бы стать местом заметного всему миру культурного сопротивления агрессивной политике России.
Приоритетом культурной политики Эстонии в настоящее время должно стать использование огромного культурного потенциала Нарвы для поддержки Украины и оказание именно в Нарве заметного всему миру сопротивления агрессивной политике России. Это также важно для утверждения эстонской демократической идентичности Нарвы и формирования позитивной самооценки поколения молодых нарвитян.