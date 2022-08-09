„То, что вы на свободе, - это наша недоработка“. Российские политики прокомментировали призыв Каллас запретить выдачу виз россиянам

„После украинского ковёрного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тётка: „Посещение Европы – это привилегия, а не право человека“. Так и хочется ей напомнить другие слова: „То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка“, - „дипломатично“ высказался экс-президент России Медведев.

„Новый европейскиq нацизм — это сочетание русофобии, мании величия и комплекса неполноценности,“ - вторил ему российский пропагандист Владимир Соловьев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призывы некоторых стран ограничить россиянам въезд в Европу. Об этом пишет Meduza со ссылкой на Интерфакс.

Песков отметил, что любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — „это процесс, который не имеет перспектив“, а „иррациональность мышления [тех, кто это предлагает] зашкаливает“.

Пресс-секретарь добавил, что „такие заявления идут из стран, которые и так уже признаны недружественными, и которые в своей недружественности заходятся до беспамятства. И доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 назад мы слышали из центра Европы“.

„Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы, которые пытаются „наказать“ Россию, уже активно платят за это по счетам: и сами страны платят по счетам, и граждане платят по счетам. И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти“, — заявил Песков, выразив надежду на то, „что со временем здравый смысл все-таки как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся“.

Напомним, премьер-министр Каллас написала в социальных сетях, что пора прекратить выдачу виз россиянам, так как посещение Европы - это привилегия, а не одно из прав человека. По ее словам, граждане РФ въезжают в Европу через соседние страны: Финляндию, Эстонию, Латвию.