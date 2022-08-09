В Китае выявили новый вирус, которым уже заразились десятки человек

Ученые заявили о выявлении на территории Китая нового вида генипавируса, который они назвали „Ланъя“. Симптомы заражения включают в себя лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту, рвоту. Ученые, чьи слова приводит издание, отмечают, что новый вирус похож на вирус Нипах, однако до сих пор случаи заражения не были смертельными или очень серьезными“, - пишет агентство. Ученые пока не определили, может ли „Ланъя“ передаваться от человека к человеку. В животном мире чаще всего вирус выявлялся у землероек, антитела к вирусу также были обнаружены у коз и собак. Читать: