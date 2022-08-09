Департамент здоровья: в больницах находится 143 пациента с коронавирусом, 60% территории Эстонии в оранжевой зоне

По словам главного специалиста отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ольги Садиковой, на прошлой неделе было зарегистрировано 4654 случая заболевания, из которых 2239 были подтверждены лабораторно и 2415 диагностированы клинически.

„Сейчас мы наблюдаем признаки стабилизации заболеваемости, но о спаде говорить еще рано. Скорее, то, что сейчас происходит, - это небольшое колебание. В течение следующих недель ситуация должна прояснится“, — пояснила Садикова. Она добавила, что R-показатель зараженности снизился до уровня 1,03. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса сейчас средний.

Среднее количество госпитализаций из-за COVID-19 за последние семь дней постепенно снижается. За 7 дней среднее число госпитализированных с симптомами коронавируса уменьшилось с 10 до 9,1. По состоянию на утро понедельника в больнице находились 143 человека, из которых 87 пациентов нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За неделю из-за COVID-19 скончались 6 человек в возрасте от 69 до 102 лет. Вероятно, число госпитализаций на этой неделе будет оставаться в пределах 140 человек.

За неделю было введено 4864 дозы вакцины, из них первую прививку получил 421 человек. 472 934 человека получили дополнительную, или бустерную, дозу. 63,5% населения Эстонии получили две дозы вакцины.

Согласно исследованию сточных вод на 31-й неделе, 60% населенных пунктов находятся в оранжевой зоне опасности. По сравнению с результатами анализа неделей ранее, уменьшилось число населенных пунктов, находящихся в желтой и зеленой зоне, и возросло число населенных пунктов в оранжевой и красной зоне. Самая высокая концентрация вируса выявлена в Элва.