Не проходите мимо: 14-летний Максим нуждается в помощи!

Максим родился недоношенным, ему поставили диагноз детский церебральный паралич. Из-за паралича двух конечностей ребенок сильно ограничен в движениях. Проблемы заключаются в спастичности (состоянии непроизвольного движения или спазма мышц) и нарушении моторного развития, кроме того, у мальчика тяжелая деформация стопы правой ноги, что требует срочного вмешательства. Из-за этого Максим сейчас в инвалидном кресле.

Ребенка ранее оперировали, но на сегодняшний день ситуация ухудшилась. На основании решения консилиума неврологов, ортопедов и физиотерапевтов мальчику требуется новая операция в клинике с большим опытом - больнице Charité в Берлине. Кроме того необходима послеоперационная консультация, которая тоже проводится в Германии.

Медицинские расходы Максима покрывает больничная касса, но все остальное - транспорт, проживание, переводчик и т. д. - ложится на плечи семьи. Местное самоуправление поддержало Максима весной, когда мальчик ездил в Германию на предоперационную консультацию.

Теперь родным Максима предстоят расходы почти в 3200 евро - очень большая для них сумма. Семья обратилась в Детский фонд за помощью в покрытии расходов, связанных с поездкой.

Дорогие жертвователи, пожалуйста, поможем все вместе покрыть расходы Максима на лечебную поездку!

Максиму можно помочь, сделав пожертвование на благотворительный номер счета Детского фонда, указав в пояснении „Maksim“.

Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

или позвонив на благотворительные телефонные номера Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:





позвонив 900 5025, жертвуешь 5 евро

позвонив 900 5100, жертвуешь 10 евро

позвонив 900 5500, жертвуешь 50 евро





Фото: Максим (личный архив)