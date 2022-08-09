ВИДЕО| В лесу неподалеку от Тарту прогуливается страус(2)
Лесники, должно быть, испытали шок во время работы в понедельник утром. „Сначала показалось, что это косолапый, а потом вижу - нет, пернатый“.
Утром в лесозаготовительную компанию позвонили из RMK и попросили запереть в вольер свою большую птицу. Что за птица, подумал человек, не имевший понятия, о чем речь.
Вскоре ему позвонил работник его же фирмы, обслуживающий лесное хозяйство, и сообщил, что его преследует эму.
Экзотических птиц выпускали с птичьих и туристических ферм и раньше, и они довольно долго могли жить в дикой природе самостоятельно.
О случившемся проинформировали полицию, кроме того, разыскали предполагаемого владельца страуса и связались с ним, но , к сожалению, он в настоящее время находится за пределами Эстонии. Так что встретить экзотическую птицу в окрестностях Ильматсалу под Тарту, вероятно, можно будет и в ближайшие дни.