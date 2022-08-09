Никита Михалков представил как героя экс-заключенного, погибшего в Украине. Этот заключенный пытал своих сокамерников

Михалков в своей передаче пересказал биографию Тулинова. Он отметил, что тот получил свой первый условный срок в 16 лет, а за ним последовали „грабеж, наркотики и несколько ходок“. Тулинов должен был освободиться в 2023 году, однако весной 2022 года принял предложение принять участие в войне в Украине.

В Украине Тулинов погиб. Как рассказал „Бесогону“ один из его сослуживцев, он подорвал себя гранатой, убив трех „националистов“, что позволило его товарищам безопасно отступить. Михалков выразил мнение, что Тулинов „знал, за что можно умереть“, и своим поступком „хотел искупить свою прошлую жизнь“. Режиссер обратил внимание, что Тулинова посмертно помиловали и что сейчас его семья получает выплаты, положенные семьям погибших военнослужащих.

В 2019 году правозащитный проект Gulagu.Net рассказал об избиениях арестантов в СИЗО „Кресты“ в Санкт-Петербурге. По данным правозащитников, в изоляторе были созданы специальные „пресс-хаты“, где заключенные, сотрудничающие с администрацией, в обмен на „льготные условия содержания“ избивали сокамерников, чтобы те признались в преступлениях.

„Фонтанка“ на одном из фото, опубликованных Gulagu.Net, узнала Константина Тулинова. По данным издания, 23-летний Тулинов „играл одну из главных ролей“ в „активе“ — то есть среди заключенных, сотрудничающих с администрацией. На фото он позирует со своим сокамерником и футболками с надписью „Актив УФСИН един“.

После тех публикаций СК возбудил уголовное дело, и в мае 2021 года Тулинов получил пять лет и восемь месяцев лишения свободы по статье о групповом вымогательстве с применением насилия. Помимо него, сроки получили еще двое заключенных из числа „актива“, никто из сотрудников „Крестов“ осужден не был. Никита Михалков в своем описании биографии Тулинова не говорил о его участии в пытках.

О том, что воевать в Украину массово вербуют заключенных, много пишут независимые СМИ. „Медиазона“ опубликовала рассказы двух осужденных, в колонию к которым приезжал лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают владельцем ЧВК Вагнера. Пригожин предлагал им присоединиться к его ЧВК в обмен на деньги и помилование. Бизнесмен якобы заявлял, что предпочитает нанимать не „бытовых убийц“, а „сознательных“. Он оценил вероятность гибели заключенных на войне в 15%.