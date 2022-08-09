Washington Post: Зеленский призвал Запад запретить въезд гражданам РФ

„Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию“, — заявил Зеленский, добавив, что граждане РФ должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход.

Критики считают, что подобный запрет будет несправедливым по отношению к тем россиянам, которые уехали из страны из-за несогласия с политикой Владимира Путина (с начала войны Россию покинули десятки тысяч человек).

„О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, — настаивает Зеленский. — Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее“.

В своих предыдущих интервью Владимир Зеленский говорил, что утратил эмоциональную составляющую с русским народом, однако выразил благодарность тем, кто „за справедливость и за Украину“, включая журналистов (многие из которых покинули Россию).