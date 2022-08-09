„Анна слушает“ - новый проект RusDelfi. В первом выпуске - бизнесмен и политик Андрей Коробейник

Смотрите в интервью:

00:32 - Откуда у Андрея такой хороший загар.

01:06 - Почему Андрей не обновляет сайт (но следит за соцсетями).

01:30 - Зачем Андрей Коробейник пошел в политику (и возглавил Пярнуское горсобрание).

05:13 - Какими идеями Андрей Коробейник обменивается с друзьями.

05:27 - Реализация в бизнесе важнее идеи?

07:40 - Интернет-инвестиции - это всё обман?

08:50 - Я нашел инвестора для своего бизнеса. Что дальше?

10:40 - Что нужно делать вместо того, чтобы смотреть сериалы по вечерам.

11:49 - Что общего у Обамы и Шакиры?

15:05 - Умеют ли дети экс-главы Шахматного союза Эстонии Андрея Коробейника играть в шахматы.

15:50 - Почему детям важно играть в шахматы (а взрослым не так уж и важно).

17:10 - Почему Андрей Коробейник больше не играет в элитарном клубе „Что? Где? Когда?“ (А что случилось?).

19:27 - Можно ли было осуждать аннексию Крыма и играть на Первом канале?

20:42 - Почему государство НЕ должно убирать памятники.

23:43 - Что могло бы сделать государство, чтобы ликвидировать „серые паспорта“.

27:54 - Госзаказы увеличиваются в цене в 2-3 раза. Это надолго?

30:29 - Чего Андрею не хватает для счастья?