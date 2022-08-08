Леонид Невзлин: вина Запада огромная, но основная ответственность лежит на России, Путине и русских

Ошибки Запада следующие: во-первых, они начались не сейчас, а после поддержки Горбачёва. Да и поддержка Горбачёва была недостаточной, поддержка Ельцина в развале СССР и в дальнейших действиях по демократизации России. Запад удовлетворился развалом Берлинской стены и победой в „Холодной войне“ и отскочил. На самом деле на 1991 год и далее Запад мог принимать любые решения в связи с создавшимся материальным положением на территории бывшего СССР, в том числе ставить любые условия, вплоть до того, чтобы разоружиться в рамках окончания „Холодной войны“ и лишиться ядерного оружия, как стратегического и тактического, даже это бы прошло. А также прошло бы вступление России потом куда угодно, включая НАТО, Европу, без сомнения, и так далее и тому подобное. Поэтому халатное отношение к происходящим в России процессам, начиная с 1987, когда они стали предопределены, как перестройка гласности, демократизации и до сегодняшнего дня - они совершенно очевидны, потому что у Запада были все возможности и вся мощность, чтобы этого не допустить. Естественно, с приходом Путина ничего в видении Запада, к сожалению, не изменилось. Запад консервативен, западные политики ленивы, обюрокрачены, сыты и заботятся только об уровне соцопросов в свою пользу, о соцопросах населения, о выборах, в широком смысле коррумпированы. В 2000-м году на этой поляне появился Путин и его окружение. Со своими нравами и интересами вошли туда внутрь и продолжили, расширили, увеличили процесс влияния и коррупции. У них были две конкретные цели: одна – материальная, как можно больше выгоды (продажа энергоносителей), а вторая – работа на ослабление врага, то есть нахождение внутренних и внешних противоречий, сталкивания лбами, поддержка крайне правых или крайне левых оппозиций, переворотов, чёрные поставки оружия и наркотиков, использование человеческого товара. Это всё, что взял Путин и его окружение на вооружение, и что фактически беспрепятственно работало до 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжает работать. Поэтому если говорить, что в 2014 году они допустили ошибки, то нужно начинать тогда с 2000-го, НТВ, ОРТ, когда Березовский был вынужден де-факто уехать именно для того, чтобы не сесть, а отдать добровольно телевидение. Естественно, дело ЮКОСа – первый крупный разгром бизнеса, нападение на Грузию в 2008 году и 2014 год – нападение на Украину, Крым, Донбасс и Луганск. Вот это всё было несоизмеримо с теми санкциями, которые накладывал Запад на Россию, и Россия не пришла ослабленной к 24 февраля 2022 года, к которому она, в отличие от Запада готовилась как минимум последние 2 года. В 2020 и 2021-ом как минимум Россия готовилась к этому нападению, изучала врага, изучала психологию политиков, влияла на выборы и в результате позволила себе напасть на независимую суверенную Украину 24-го февраля 2022 года. Поэтому вина Запада огромная, но основная ответственность лежит на России, Путине и русских.



- Да, но, Леонид Борисович, с одной стороны, есть такое понятие, как „ошибка“ и Вы её датируете ещё концом 80-х, а, с другой стороны, есть такое понятие, как „точка невозврата“. Здесь стоит знак равно между концом 80-х, что та ошибка была точкой невозврата или точка невозврата была каким-то из событий, которые Вы сейчас в конце перечислили, и на которые Запад, не отреагировав должным образом, в том числе и привёл к 24-му февраля 2022 года?



- Тут такая история. Это очень условные обозначения „точки невозврата“. Для меня, например, как для гражданина, жившего в России и работавшего на высоком уровне бизнеса и JR и PR, понятным стало, что точкой невозврата стали два события: попытка переворота в 1993 году и война с Чечнёй в 1994 году, а между ними появление новой усиленной президентской конституции, и далее они шли туда, куда пришли сейчас. Это точка невозврата, но мог ли Запад тогда вмешаться, хотел ли вмешаться? Я думаю, было уже поздно, потому что было уже пропущено 5-6 лет невмешательства, (и в результате) изменились политики. Тут трудно уже винить Запад, потому что это были приемники предыдущих (политиков) и в Америке и в Европе. Я считаю точкой невозврата 2008 год – нападение на Грузию, которая вообще практически Путину ничего не стоила. Более того, это делал Медведев, который оказался на данный момент той самой „картонной дурилкой“, которую используют, как марионетку. Естественно, за этим стоял Путин, как и до этого. Так что 2008 год – это год невозврата и это год, когда был президентом Медведев, а в 2012 году народ „триумфально“ избрал Путина, не смотря ни на какие подтасовки, которые там были – Путин победил. С 2012 года был полный невозврат. Хочу обратить внимание, что „слова – это не дела“, но в 2007 году в Мюнхене Путин предупредил об этом, и Грузию можно было воспринять, как презумпцию его мюнхенской речи 2007-го года, но никто не удосужился. В общем, точкой невозврата считаю тот 2008 год для Запада.



- А сегодня, есть ли у Запада понимание, что они тогда совершали и совершили роковую ошибку? И, во-вторых, есть ли сегодня понимание того, что с режимом Путина необходимо покончить во избежание 3-й мировой или применении ядерного оружия?



- Коллективный Запад существует только в глазах Путина и „путиноидов“. Это совершенно не коллективная история, это - отдельные демократические государства, скреплённые определёнными видами политических и военных договоров. Политики везде разные, в том числе внутри каждой страны, включая Америку, Британию и тд. Есть люди в элите, в политике, которые понимают, что допущена драматическая ошибка и её надо срочно исправлять. Украина должна не только победить, но это должно ещё привести к крушению режиму Путина и к ликвидации Путина как президента Российской Федерации, как лидера этой власти и режима. Но существуют достаточно большие силы, умиротворяющие и даже поддерживающие режим Путина, и в последнее время они обострились, им явно дали команду „фас“ и сейчас, если вы обратили внимание, то везде, в Европе и Америке опять идёт обострение того, что нам нужна не победа Украины, а нужен мир. А мир – это победа Путина, потому что мир сейчас - это некие договорённости, которые (гарантируют) статус-кво с Крымом, Донбассом, Луганском, возможно Херсоном, возможно Запорожьем и так далее. (И эти договорённости) должны были бы по его пониманию узаконить то, что надо ему, вплоть до вхождения в Российскую Федерацию. Все конечно знают о будущих референдумах 11-го сентября, которые на это и нацелены, чтобы ввести ещё дополнительно 4 региона Крыма в состав РФ по волеизъявлению так сказать „жителей“, так сказать „независимых республик“. Поэтому Запад очень неоднороден, а Америка лучше (в смысле того, что я стою на позиции „победа Украины и ликвидация режима“) для меня Америка лучше, Англия намного лучше, Польша намного лучше, страны Балтии (особенно Литва) намного лучше. Но, конечно, существуют совершенные разноголосицы во Франции, Германии, Испании, Италии и так далее. Там меняются режимы, там большое влияние „путинских“ и поэтому я не могу сказать, что там есть чёткое понимание того, что с ними должно быть покончено, если мы говорим о политике.

Если мы говорим о НАТО, то с моей точки зрения блок НАТО понимает, что в случае победы Путина в Украине, значение НАТО становится абсолютно мизерным, как военного блока, защищающим Запад от возможных агрессий России, Китая и других потенциальных диктатур.



- Запад действительно неоднороден, и Вы перечислили ряд стран, которые занимают наиболее принципиальную, близкую к вам позицию и одна из них – Британия. Борис Джонсон, когда ещё был премьер-министром этой страны, делал одни из самых громких и смелых заявлений. Как Вам кажется, Британия заявляет такую позицию, потому что у них есть своеобразный „комплекс ошибки Чемберлена“, которая была совершена еще в 30-х годах прошлого, века и может ли Борис Джонсон стать новым Черчиллем, особенно в контексте слухов, которые появляются? Якобы он сможет стать главой НАТО в будущем.



- Это совершенно разные вопросы, и вот почему. Даже если Борис Джонсон по какой-то причине станет главой НАТО, он уже никогда не станет Черчиллем, потому что у него не будет возможности стать лидером государства, каким был Черчилль. Отдать должное надо Борису Джонсону скорее не только из-за „ошибки Чемберлена“, а из-за того, что Черчилль ее максимально исправил. А Борис Джонсон, как вы знаете, исследователь Черчилля и автор одной из лучших книг о нем, если не самой лучшей. Поэтому, может быть, Черчиллем он не стал и не мог стать, но определенную модель политического поведения от Черчилля, конечно, усвоил. Более того, я считаю, что его уход все равно был предопределен цепочкой разных событий внутри Британии, но во многом его позиция подкреплялась министром обороны Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс. И я считаю, что сейчас в случае её победы, позиция Британии будет ещё более жесткой, чем при Джонсоне. В этом смысле я больше верю в английских женщин, чем в английских мужчин.