Леонид Невзлин: вина Запада огромная, но основная ответственность лежит на России, Путине и русских(20)
Почти полгода прошло с момента полноценного вторжения России на территорию Украины. О причинах этой войны, наличия или отсутствия коллективной ответственности русских, роли Запада в ее развязывании и о том, когда случилась та самая точка невозврата, приведшая к 24 февраля 2024 года ru.DELFI.lt поговорили с одним из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС, филантропом, издателем, общественным деятелем, почетным доктором философских наук Иерусалимского университета Леонидом Невзлиным.
В эксклюзивном интервью Delfi Леонид Невзлин также попробовал дать прогноз, когда закончится эпоха Путина.
- У нас сегодня август месяц на календаре, и я бы хотел вернуться на пять с лишним месяцев назад, ближе к 24-у февраля 2022 года и спросить у Вас: как Вам кажется, кто помимо Путина или вместе с ним, виноват в том, что эта война приобрела такие черты, какие мы видим с 24-го февраля? Потому что с одной стороны говорят о коллективной ответственности, о коллективной вине русских. Это справедливое замечание, я тоже, как человек с паспортом Российской Федерации не снимаю с себя ответственности. С другой стороны, говорят о вине Запада, который продолжал играть в real politic с Владимиром Путиным даже после таких событий, как посадка Михаила Ходорковского, 2008 – Грузия, аннексия Крыма – 2014, убийство Бориса Немцова в 2015. Всё-таки, кто больше виноват?
- Сейчас в этой войне основные две стороны – Россия и Украина. Здесь совершенно понятно, что как всегда обе стороны виноваты, но, кто виноват больше, очевидно – тот, кто агрессор, тот и виноват. Поэтому, если ошибки и были с украинской стороны или со стороны Запада, который всегда поддерживал целостность и независимость Украины, то это перекрывается тем ужасом, который Путин и его „мафия“ принесли на украинскую землю. Поэтому я сегодня бы не разбирал подробно „кто виноват?“, ещё раз повторю – виноваты все, больше всего русские, из русских больше всего Путин и его окружение, но виноваты мы все. Я тоже, к сожалению, не могу отказаться от русского паспорта. Даже, если откажусь, то 24-го февраля я ещё был российским гражданином, хоть и не был там 19 лет на сегодня, но, тем не менее, продолжал оставаться, к сожалению, российским гражданином и разделяю эту вину вместе со всеми.
Ошибки Запада следующие: во-первых, они начались не сейчас, а после поддержки Горбачёва. Да и поддержка Горбачёва была недостаточной, поддержка Ельцина в развале СССР и в дальнейших действиях по демократизации России. Запад удовлетворился развалом Берлинской стены и победой в „Холодной войне“ и отскочил. На самом деле на 1991 год и далее Запад мог принимать любые решения в связи с создавшимся материальным положением на территории бывшего СССР, в том числе ставить любые условия, вплоть до того, чтобы разоружиться в рамках окончания „Холодной войны“ и лишиться ядерного оружия, как стратегического и тактического, даже это бы прошло. А также прошло бы вступление России потом куда угодно, включая НАТО, Европу, без сомнения, и так далее и тому подобное. Поэтому халатное отношение к происходящим в России процессам, начиная с 1987, когда они стали предопределены, как перестройка гласности, демократизации и до сегодняшнего дня - они совершенно очевидны, потому что у Запада были все возможности и вся мощность, чтобы этого не допустить. Естественно, с приходом Путина ничего в видении Запада, к сожалению, не изменилось. Запад консервативен, западные политики ленивы, обюрокрачены, сыты и заботятся только об уровне соцопросов в свою пользу, о соцопросах населения, о выборах, в широком смысле коррумпированы. В 2000-м году на этой поляне появился Путин и его окружение. Со своими нравами и интересами вошли туда внутрь и продолжили, расширили, увеличили процесс влияния и коррупции. У них были две конкретные цели: одна – материальная, как можно больше выгоды (продажа энергоносителей), а вторая – работа на ослабление врага, то есть нахождение внутренних и внешних противоречий, сталкивания лбами, поддержка крайне правых или крайне левых оппозиций, переворотов, чёрные поставки оружия и наркотиков, использование человеческого товара. Это всё, что взял Путин и его окружение на вооружение, и что фактически беспрепятственно работало до 24 февраля 2022 года и до сих пор продолжает работать. Поэтому если говорить, что в 2014 году они допустили ошибки, то нужно начинать тогда с 2000-го, НТВ, ОРТ, когда Березовский был вынужден де-факто уехать именно для того, чтобы не сесть, а отдать добровольно телевидение. Естественно, дело ЮКОСа – первый крупный разгром бизнеса, нападение на Грузию в 2008 году и 2014 год – нападение на Украину, Крым, Донбасс и Луганск. Вот это всё было несоизмеримо с теми санкциями, которые накладывал Запад на Россию, и Россия не пришла ослабленной к 24 февраля 2022 года, к которому она, в отличие от Запада готовилась как минимум последние 2 года. В 2020 и 2021-ом как минимум Россия готовилась к этому нападению, изучала врага, изучала психологию политиков, влияла на выборы и в результате позволила себе напасть на независимую суверенную Украину 24-го февраля 2022 года. Поэтому вина Запада огромная, но основная ответственность лежит на России, Путине и русских.
- Да, но, Леонид Борисович, с одной стороны, есть такое понятие, как „ошибка“ и Вы её датируете ещё концом 80-х, а, с другой стороны, есть такое понятие, как „точка невозврата“. Здесь стоит знак равно между концом 80-х, что та ошибка была точкой невозврата или точка невозврата была каким-то из событий, которые Вы сейчас в конце перечислили, и на которые Запад, не отреагировав должным образом, в том числе и привёл к 24-му февраля 2022 года?
- Тут такая история. Это очень условные обозначения „точки невозврата“. Для меня, например, как для гражданина, жившего в России и работавшего на высоком уровне бизнеса и JR и PR, понятным стало, что точкой невозврата стали два события: попытка переворота в 1993 году и война с Чечнёй в 1994 году, а между ними появление новой усиленной президентской конституции, и далее они шли туда, куда пришли сейчас. Это точка невозврата, но мог ли Запад тогда вмешаться, хотел ли вмешаться? Я думаю, было уже поздно, потому что было уже пропущено 5-6 лет невмешательства, (и в результате) изменились политики. Тут трудно уже винить Запад, потому что это были приемники предыдущих (политиков) и в Америке и в Европе. Я считаю точкой невозврата 2008 год – нападение на Грузию, которая вообще практически Путину ничего не стоила. Более того, это делал Медведев, который оказался на данный момент той самой „картонной дурилкой“, которую используют, как марионетку. Естественно, за этим стоял Путин, как и до этого. Так что 2008 год – это год невозврата и это год, когда был президентом Медведев, а в 2012 году народ „триумфально“ избрал Путина, не смотря ни на какие подтасовки, которые там были – Путин победил. С 2012 года был полный невозврат. Хочу обратить внимание, что „слова – это не дела“, но в 2007 году в Мюнхене Путин предупредил об этом, и Грузию можно было воспринять, как презумпцию его мюнхенской речи 2007-го года, но никто не удосужился. В общем, точкой невозврата считаю тот 2008 год для Запада.
- А сегодня, есть ли у Запада понимание, что они тогда совершали и совершили роковую ошибку? И, во-вторых, есть ли сегодня понимание того, что с режимом Путина необходимо покончить во избежание 3-й мировой или применении ядерного оружия?
- Коллективный Запад существует только в глазах Путина и „путиноидов“. Это совершенно не коллективная история, это - отдельные демократические государства, скреплённые определёнными видами политических и военных договоров. Политики везде разные, в том числе внутри каждой страны, включая Америку, Британию и тд. Есть люди в элите, в политике, которые понимают, что допущена драматическая ошибка и её надо срочно исправлять. Украина должна не только победить, но это должно ещё привести к крушению режиму Путина и к ликвидации Путина как президента Российской Федерации, как лидера этой власти и режима. Но существуют достаточно большие силы, умиротворяющие и даже поддерживающие режим Путина, и в последнее время они обострились, им явно дали команду „фас“ и сейчас, если вы обратили внимание, то везде, в Европе и Америке опять идёт обострение того, что нам нужна не победа Украины, а нужен мир. А мир – это победа Путина, потому что мир сейчас - это некие договорённости, которые (гарантируют) статус-кво с Крымом, Донбассом, Луганском, возможно Херсоном, возможно Запорожьем и так далее. (И эти договорённости) должны были бы по его пониманию узаконить то, что надо ему, вплоть до вхождения в Российскую Федерацию. Все конечно знают о будущих референдумах 11-го сентября, которые на это и нацелены, чтобы ввести ещё дополнительно 4 региона Крыма в состав РФ по волеизъявлению так сказать „жителей“, так сказать „независимых республик“. Поэтому Запад очень неоднороден, а Америка лучше (в смысле того, что я стою на позиции „победа Украины и ликвидация режима“) для меня Америка лучше, Англия намного лучше, Польша намного лучше, страны Балтии (особенно Литва) намного лучше. Но, конечно, существуют совершенные разноголосицы во Франции, Германии, Испании, Италии и так далее. Там меняются режимы, там большое влияние „путинских“ и поэтому я не могу сказать, что там есть чёткое понимание того, что с ними должно быть покончено, если мы говорим о политике.
Если мы говорим о НАТО, то с моей точки зрения блок НАТО понимает, что в случае победы Путина в Украине, значение НАТО становится абсолютно мизерным, как военного блока, защищающим Запад от возможных агрессий России, Китая и других потенциальных диктатур.
- Запад действительно неоднороден, и Вы перечислили ряд стран, которые занимают наиболее принципиальную, близкую к вам позицию и одна из них – Британия. Борис Джонсон, когда ещё был премьер-министром этой страны, делал одни из самых громких и смелых заявлений. Как Вам кажется, Британия заявляет такую позицию, потому что у них есть своеобразный „комплекс ошибки Чемберлена“, которая была совершена еще в 30-х годах прошлого, века и может ли Борис Джонсон стать новым Черчиллем, особенно в контексте слухов, которые появляются? Якобы он сможет стать главой НАТО в будущем.
- Это совершенно разные вопросы, и вот почему. Даже если Борис Джонсон по какой-то причине станет главой НАТО, он уже никогда не станет Черчиллем, потому что у него не будет возможности стать лидером государства, каким был Черчилль. Отдать должное надо Борису Джонсону скорее не только из-за „ошибки Чемберлена“, а из-за того, что Черчилль ее максимально исправил. А Борис Джонсон, как вы знаете, исследователь Черчилля и автор одной из лучших книг о нем, если не самой лучшей. Поэтому, может быть, Черчиллем он не стал и не мог стать, но определенную модель политического поведения от Черчилля, конечно, усвоил. Более того, я считаю, что его уход все равно был предопределен цепочкой разных событий внутри Британии, но во многом его позиция подкреплялась министром обороны Уоллесом и министром иностранных дел Лиз Трасс. И я считаю, что сейчас в случае её победы, позиция Британии будет ещё более жесткой, чем при Джонсоне. В этом смысле я больше верю в английских женщин, чем в английских мужчин.
- Вернёмся немного в начало разговора с Вами. Хотелось бы ещё поговорить о позиции самих россиян, о позиции русских. У Вас несколько недель назад был пост, смысл которого в том, что к русским сейчас больше претензий, чем к немцам времён нацистской Германии, чем к жителям СССР времён Сталина, поскольку тогда была действительно пропаганда, а сейчас это осознанный выбор русских, потому что у нас XXI век, информационные технологии и интернет. На эту почву ложиться один из недавних опросов „Левада-Центра“, который говорит о том, что порядка 70% жителей России поддерживают действия РФ в Украине. У меня к Вам вопрос – а поддерживают они, потому что не знают, что творит российская армия на территории Украины с мирным населением, не знают про Бучу или по каким-то иным причинам?
- Здесь несколько причин. Я привык верить опросам „Левада-Центра“, и если это действительно они, а не „ВЦИОМ“, то к этому стоит прислушаться, к этим цифрам. Отчасти эти цифры могут быть искривлены страхом, когда люди, участвующие сейчас в опросах, так или иначе всё равно предполагают, что ФСБ узнает, как они ответили, поэтому будет намного больше (тех, кто поддерживает войну). Допустим, 50% будет более релевантная цифра – это огромная цифра.
Теперь почему? Существует группа поддержки, „ядерный путинский электорат“. Тот самый, который существовал при любой советской диктатуре. Так сказать, люмпен, и его много, может быть, даже близко к тем самым 50%. Абсолютно оторванные от образования, понимания жизни, западной жизни, активности какой-то, даже просто желания выбора. Они не хотят выбирать. Раньше надо было в интернет зайти, а теперь ещё и VPN, а где-то сети слабые. А так – телевизор включил, слушаешь Соловьёва и он льёт тебе на душу „какие мы хорошие, а все остальные плохие и не правы“. Это свойство российского люмпена, особенно потому, что он уже 105 лет живёт после Великой Октябрьской Социалистической революции, и это понять можно. Это первое. Второе – Путин смотрит на этот электорат, потому что, если этот электорат вдруг по какой-то причине в нём разочаруется, то ресурсов у него на принятие любых решений не будет, в том числе таких, как в Буче или убийства „азовцев“ недавно в колонии, в Еленовке. Дикое решение, потому что оно демонстрирует абсолютное пренебрежение к договорённостям о полном обмене „азовцев“ на русских пленных. Многие говорили, что их будут расстреливать, их никогда не обменяют. Честно, мне не хотелось верить и говорить такое, потому что это очень чувствительный вопрос для людей, для семей, для Украины, да и для руководства Украины, которое взяло на себя ответственность. Я уже не говорю об ООН и „Красном кресте“. Просто это к тому, что это люди, которым всё равно. Те люди, которые могли бы воспринимать это нормальнее и правильнее, они защищают себя таким образом (особенно живя там) – это первое. Но не всё так однозначно.
Дальше мы доходим до того, что „сами были не правы“, до того, что „сами они бандеровцы“. Второе – это то, что они, действительно, верят всяким слухам, а они профессионально распространяются в ФСБ, о тех ужасах, которые творят эти „ужасные нацисты“ и „бандеровцы“ по отношению к русским там, где они живут, или российским пленным, которых они берут. Чаще всего это те ужасы, которые творят сами русские, а потом перекладывают их на украинцев. Плюс существуют такие организации, как Amnesty International, которые хотят выглядеть хорошо и рассказывают, как неправильно ведут себя русские, но до этого они рассказывают, как неправильно ведут себя украинцы, размещая между жилых зданий вооружения, подвергая жителей риску. При этом те же специалисты из Amnesty International, наверное, вообще не понимают, что происходит в Луганской и Донецкой области, какая плотность артиллерийская у русских и какая у украинцев. Как эти люди, героически погибая, удерживают каждый метр, всё время получая 200-е и 300-е грузы.
Гибнут люди в огромном количестве, и всё держится на личном мужестве против численного превосходства и огромного огневого перевеса россиян на этих направлениях. Поэтому, когда я прочитал доклад Amnesty обвиняющий обе стороны, начиная с украинской стороны, то у меня возникло ещё больше неприязни к Amnesty. Потому что это всегда была организация прав человека социалистического типа, и мы с ней столкнулись не раз в своих проблемах. Поэтому то, что они вот так влезают в войну и так её толкуют, просто ужасно. И, конечно, это добавляет российской пропаганде всё что хотите. Ну, и сама пропаганда - это не только то, что „сами украинцы себя убивают и своих убивают“, но и то зло, которое они творят в мире, кончая последним всплеском антисемитизма, который был неизбежен.
- С 24 февраля лично я занял такую принципиальную позицию – любой, кто когда-то мне был другом, кому я мог подать руку теперь поддерживает эту войну, для меня вычеркнут из жизни. Но также для меня вычеркнуты из жизни те люди, которые говорят „мы, конечно, за мир и против войны, но…“. Поскольку для меня никаких „но“ в условиях после 24 февраля быть не может. Вам после этой даты, сколько пришлось людей вычеркнуть из жизни?
- Мне, наверное, очень повезло, потому что за свою активную, длинную жизнь в бизнесе, пиаре, политике и общественной деятельности я просто всегда отсекал людей, которые мне казались двусмысленными или не обладали стойкими либеральными и демократическими взглядами. Я просто прекращал общаться, поэтому сейчас я потерял единицы. В основном, все мои друзья, знакомые, коллеги имеют такую же точку зрения, как и я. Да, вероятно, у меня предельно жёсткая позиция, не все обязаны её придерживаться, её даже трудно артикулировать, но, тем не менее, мои друзья близки к моей позиции. У меня ни в семье, ни среди друзей нет никаких сомнений, кто прав, кто виноват. Кто агрессор, тот и виноват, вот и всё.
- Давайте теперь поговорим о „еврейском вопросе“. Сейчас идёт разная информация о том, что агентство „Сохнут“, по всей видимости, перестанет в России вести свою деятельность. Это то самое агентство, которое помогало в деле репатриации людям, которые хотели получить израильский паспорт. И на этом фоне происходит сближение России с Ираном, в том числе о поставке иранских беспилотников, Путин туда летал. Это всё звенья одной цепи - ухудшение отношений с Израилем и улучшение с Ираном?
- Вы знаете, я, наверно, вас расстрою, но нет, это не так. Сейчас объясню, почему. Во-первых, Израиль во многом сам виноват в том, что происходит. Израиль не овечка, а достаточно мощная держава, обладающая разного типа оружием, в том числе не будет говорить, каким - это не принято. И эта держава позволила себе договариваться по проблемам Ближнего Востока с Путиным, а не только с Америкой. И это, конечно, сильное ослабление позиций (Израиля), которое нам в своё время принесли Обама, Нетаньяху и Путин, разрешив Путину войти в Сирию, расположить там базы и принести туда системы ПВО и зенитно-ракетные комплексы С-300. И влиять на этот участок, на котором, конечно, всегда были активны иранцы, „Хезболла“, в своё время „Исламский джихад“ и прочая нечисть. Что касается позиции по отношению к Израилю, здесь некоторое сближение (России) с Ираном присутствует. Но я хочу сказать, что „Сохнут“ как организация, зарегистрированная в России – российский „Сохнут“, и получившая возможность быть ликвидированной, во многом сама виновата в том, что произошло и что это тянулось так долго, и они не решали ни политические, ни иные проблемы. Во многом виновата страна, что не занимала жёстких позиций, какие должна была занимать в области репатриации. Но самое главное, с моей точки зрения, это касается и нынешнего министра алии и интеграции (Пнины Тамено-Шете), которая сказала, что эти проблемы носят юридический, а не политический характер. У нас такие министры, которые рассуждают иногда о существе вопроса, в которых ничего не понимают.
Или позиция Лишкат-та-кешера, или так называемого „натива“ (израильского государственного учреждения, подчиняющегося Канцелярии главы правительства, созданного для связи с евреями Советского Союза и стран Восточной Европы, координации борьбы за их право на репатриацию и организации их выезда в Израиль - Delfi.lt), который сумел так „хорошо“ работать в России c консульством по репатриации в Израиль, что очереди на репатриации накопились, по-моему, до середины 2023 года. Поэтому возникают вопросы по поводу „Сохнута“ и нашего государства: почему люди, которые хотят уехать от Путина, должны стоять полтора года в очереди при свободной репатриации? Значит, они вам не так нужны, если вы не можете посадить 50 консулов и быстро обработать документы всех, чтобы не было очереди. В результате большая часть людей прилетает сюда тем или иным путём и ждёт своей очереди в МВД или в других инстанциях уже здесь. Поэтому халатность со стороны Израиля несомненна.
Теперь что касается российской стороны. Она хочет, чтобы Израиль себя вёл так, как раньше при правительстве Биби Нетаньяху, который согласовывал все действия с Путиным, а Путин бы ему за это что-то разрешал. А тут они себе позволили заявить позицию недовольства агрессором, поддержки Украины. Причём обратите внимание - они не приняли санкции и не оказали поддержку оружием, хотя Украина всё время просит об этом, и Америка, которая главный цензор в этом вопросе, согласна, чтобы Израиль поставлял вооружение Украине, в том числе защитное, в первую очередь ПВО и так далее. А Израиль этого не делает.
А русские видят слабую позицию и усиливают свою, потому что это мафия. А мафия понимает: шантажируешь, замахиваешься и если тебе поддакивают, то ты идёшь дальше и добиваешься больших результатов. И тут они (Израиль) стали что-то заявлять - ну, давайте дадим им по морде. Был Лавров с его выступлением о том, что Гитлер, оказывается, тоже был евреем, и это должно было обосновать, что еврей Зеленский – „бандеровец“, или „жидо-бандеровец“, или „сионо-бандеровец“. У них сейчас много таких терминов.
И вообще получается несуразица – они обвинили в нацизме и неонацизме страну, в которой у власти избранный президент еврейской национальности, и я уже не говорю о том, что людей этой национальности очень много в бизнесе и во власти, а еврейская община в Украине сейчас чувствует себя превосходно, вернее, чувствовала до войны, развивалась и никаких проблем у них не было. И как раз оттуда большой репатриации не было, потому что там, слава богу, не было Путина. И этот тренд, скорее всего, связан с этим, но он привёл к антисемитизму, потому что это всё выходит наружу, особенно через пропагандистов. А когда пропагандисты ко всему ещё и заявляют - „Я сам еврей“, как Соловьёв, или как израильский, как его называют „общественный деятель“, „бывший руководитель спецслужб“ Яков Кедми, который тоже из себя представляет, вроде бы, и израильтянина, и еврея, но „топит“ против Запада, против Украины, против Америки, за Путина, поддерживает убийство украинцев и так далее - то, естественно, это порождает на самом деле ещё больший антисемитизм в российском народе. И впереди будут неприятности. И поэтому я всё время говорю, а сейчас ко мне присоединились некоторые раввины, например,Пинхас Гольдшмидт, уехавший из России: пользуйтесь этой возможностью, пользуйтесь этой щелью, уезжайте из России, потом будет поздно.
Теперь по поводу Ирана. В Иране всё было то же самое, при шахе, по-моему, был свободный выезд, очень много уехало в Израиль, ещё больше в Америку, но осталась община – наверно, тридцать тысяч человек, и они являются модельной общиной для иранских фундаменталистов, которые показывают: „как у нас евреям жить хорошо!“. Действительно их никто не притесняет, они любят Иран, они не любят Израиль, во всём поддерживают действия аятолл и их президентов. И если русские евреи хотят остаться в каком-то количестве и превратиться в иранских евреев – это их право. На сегодня они во многом уже поражены в правах. На сегодня они ещё свободны, но всё ужасно дорого. Из России не всё можно вывезти из денег и имущества – это очень трудно, во-вторых, очень дорого и тяжело с выездом – если самолётом, то это просто безумные цены или пересадки. И я думаю, что в арсенале Путина очень много средств, чтобы усложнить дальнейшую свободу репатриации евреев в Израиль.
- Ещё хотелось бы несколько сюжетов с Вами обсудить. Весь мир сзамиранием сердца следил пару дней назад за визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Это была такая не горящая точка, а уголёк на карте мира, который мог полыхнуть. Есть ещё несколько таких угольков на карте мира – это и Карабах, недавно говорили о Сербии и Косово. Складывается такое ощущение, что все диктаторы, все лидеры глав, у которых есть спорные территории, решили, что сейчас то самое время и то самое место, когда следовало бы о них заявить. Это Путин открыл этот „ящик Пандоры“ с 24 февраля?
- В каком-то смысле, конечно, Путин открыл „ящик Пандоры“, в хорошую или плохую сторону для диктаторов, сложно сказать. Но однозначно надо сказать, что Эрдоган молодец. В своём смысле он воспользовался вот этой ситуации с Путиным, будучи членом НАТО и членом западного комьюнити, одновременно такого рода диктатором, которого Путин хочет-не хочет, но уважает, потому что это мафиози гораздо высокого уровня и интеллектуального, и профессионального. Эрдоган просто сейчас с лёгкостью получает то, что он должен и хотел бы получить и от Запада, и от Путина . Я говорю про „сирийский вопрос“, связанный с курдами, и про окончательное решение „карабахского вопроса“. Из плюсов я хочу сказать, что, будучи ограниченным определёнными соглашениями с Америкой и с Западом, Эрдоган не пойдёт сейчас на геноцид армянского народа, слава Богу. Я имею в виду, что национальных разборок там не будет, полагаю. Но все пути – дороги для наземного транспорта и трубопроводов через Карабах, через эту зону Армения-Азербайджан будут для Эрдогана открыты на Восток, а с Востока - к нему на Запад. Он, без сомнения, этого добьётся, и он своей хитростью, воспользовавшись Путиным, это заслужил.
Что касается Китая, то Китай не поддерживает путинскую агрессию, несмотря на все попытки Путина. Китай абсолютно был не заинтересован в нападении Путиным на Украину. Конечно, для Китая вопрос Тайваня усложнился и где-то отодвинулся на некоторое время в смысле решения этого вопроса. Хотя в планах Си после Гонконга, как мы понимаем, Тайвань находится. И я прекрасно понимаю, что Пелоси - женщина со взглядами, жёсткая и с большим политическим опытом - специально обострила тему, чтобы Китай понял, что ему надо договариваться с Америкой, в том числе в отношении агрессии Путина Владимира Владимировича. Поэтому в результате того, что произошло, я думаю, ни для Тайваня, ни для Китая, ни для Америки никаких ухудшений не будет, а на данном этапе будет достигнута политически торговая договорённость против Путина. Это связано в том числе и с тем, о чём Вы выше говорили – с той самой потенциальной ядерной угрозой, которая присутствует и в которой никто не заинтересован сегодня.
- Леонид Борисович, у Вас нет такого ощущения, что западные спецслужбы негласно, то есть публично не заявляя об этом, начали охоту на Путина? Несколько дней назад появилось видео от СБУ, где они поставили вопрос собственно о том, жив ли вообще Путин? Тут же обращали на его здоровье, что правая рука у него не двигается. И вот я подумал, что такой вброс от СБУ – это такая приманка, чтобы выманить Путина, чтобы он чаще появлялся публично, и тем самым идентифицировать координаты его местонахождения. Не рассматриваете конспирологической версии в этом видео?
- Вы знаете, я не профессионал, конечно, в этой области, наверное, как и Вы, к сожалению. Но всё-таки какой-то опыт взаимодействия со спецслужбами имею. Я Вам хочу сказать, что они так это: „пути господни неисповедимы“. Может быть двухходовка, может быть трёхходовка, а может быть это вообще на другую тему, но они знают, какую цель они преследуют, без сомнения. Я не думаю, что выманивание Путина или рассказ о его постоянных болезнях и близости к смерти каким-то образом влияют на модель его поведения. К тому же не знаю, знаете ли Вы мою позицию, но я считаю, что большое количество проблем со здоровьем Путина исходит из слухов, которые инициирует Путин и его спецслужбы сами и специально. Но то, что показательно произошло с первым человеком в Аль-Каиде, должно заставить Путина задуматься, как он будет выходить там у себя в Бочаровом ручье на пирс или садиться на яхту при таких высокоточных ракетах, которые прекрасно уничтожают только цель и не наносят ущерб окружающим людям и окружающей природе. Я думаю, что вот этот сюжет должен был напрячь гораздо больше, потому что, если всё-таки он окажется ядерной угрозой для человечества, я думаю, что долго он не проживёт. Это моё мнение, я могу ошибаться, но, как говорится, „если бы директором был я“, я бы сделал всё для недопущения ядерной войны в мире. И поэтому – есть Китай, есть НАТО, есть Америка и есть Путин, который против всех, и это его выбор.
- У нас так получилось, что через какой-то период точечно, редко, но стало прилетать и по российской территории, и возможно, это будет учащаться. Не усматривается ли Вами здесь некий символизм? Владимир Путин приходил к власти в конце на фоне взрывов домов, в том числе в Москве, Волгодонске, и мы всё это помним. Можно ли считать, что сейчас мы видим уже завершающую стадию, конец эпохи Путина, когда снова начало прилетать, начало взрываться на территории России.
- Я имею бОльшие надежды, чем конец эпохи Путина, я имею надежды на окончательный развал после Путина Советского Союза, который не состоялся, к сожалению, в 1991 году, и вот до чего дошло. Что касается взрывов домов, то то недоверие, которое было в тогда, (привело) к тому, что это могло быть сделано властью, чтобы обосновать чеченскую войну. Теперь это абсолютно стало нормой для всех. И вспомнили все доказательства, и книгу Литвиненко, которого потом убили, и то, что это дело рук ФСБ и лично Путина. В этом, естественно, сейчас уверены почти все нормальные люди, потому что Путин доказал свою абсолютную расчеловеченность и антигуманность - полное скотство, поэтому он мог, и, скорее всего, они это делали.
Что касается прилётов по территории, я понимаю Ваш образ, но это всё-таки немножко другое. Если Вы имеете в виду, могут ли российские спецслужбы устраивать сами теракты внутри приграничных областей, для того, чтобы обосновать свою агрессию – да, без сомнения могут. Имеют ли право украинцы отвечать, в том числе, когда это попадает по мирному населению, по тем областям, до которых они добивают – да, имеют право отвечать, в том числе по территориям, на которых живут люди, потому что путинская армия не избирательно бьёт по жилым кварталам, разрушая города и убивая сотни и тысячи людей, включая детей. Я бы хотел вот что ещё сказать – могут ли быть диверсии с украинской стороны? Да, могут, они имеют на это право, но я не вижу в этом вот такого вот замкнутого цикла. Я могу сказать, что прилетало, прилетает и будет прилетать больше. В общем, заслужили и получайте, что хотели.