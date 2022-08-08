Новости Ида-Вирумаа
08.08.2022, 19:23

Напряжение в Нарве чувствуется, но полиция готова. Префект: есть план на случай разных сценариев

 
Тарво Крууп
Тарво Крууп
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

В связи в решением о переносе Нарвского танка ситуация в городе напряженная, но полиция сообщает о том, что у них есть план действий в случае эскалации ситуации, пишет ERR.

Как отметил руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп, у ведомства есть план на случай разных сценариев, в том числе и если люди попытаются взять танк в оцепление и помешать рабочим осуществлять работы по переносу.

Говоря о ситуации в целом, Крууп сообщил, что с точки зрения правопорядка сейчас в городе спокойно, но напряжение действительно чувствуется.

„Естественно, если ситуация требует применения силы, её необходимо применять. Наша самая большая сила заключается в слове. Если этого будет недостаточно, то мы будем применять спецсредства, которые используем в повседневной работе - они всегда на ремне или с собой у наших полицейских и стражей границы - это необходимо чтобы в первую очередь остаться живым и здоровым в сложной ситуации, ну и, конечно, чтобы помочь другим“, - заключил префект.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии