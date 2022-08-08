ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (166-й день) | Пентагон огласил свои данные по потерям российских войск в Украине

Минобороны РФ подтвердило факт гибели четвертого матроса с затонувшего в апреле крейсера „Москва“.

Минобороны РФ заявило, что после обстрела, в котором российская сторона обвиняет украинские войска, мощность 5-го и 6-го энергоблоков Запорожской АЭС была снижена „для предотвращения нарушения работы“.

В Украине построят завод по производству ударных беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью изданию „РБК- Україна“. По его словам, турецкий производитель Baykar уже создал в Украине компанию, приобрел земельный участок и разработал проект завода.

Финляндия планирует уже в ближайшее время уменьшить количество выдаваемых россиянам виз. Как сообщил Yle глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннеру, решение ужесточить процесс выдачи виз будет принято после того, как обсуждение этого вопроса пройдет в правительстве. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшее время, добавил он.

США предоставят Украине дополнительные 4,5 миллиарда долларов на нужды государственного бюджета Как отмечает Reuters со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID), таким образом общая бюджетная поддержка, которую Штаты оказали Украине с начала войны, вырастет до 8,5 миллиарда долларов. Финансирование будет поступать Киеву поэтапно. В августе ожидается первый транш на сумму 3 миллиарда долларов.

Украина готова начинать мирные переговоры с Кремлем только после нанесения РФ нескольких важных тактических поражений. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью французской газете „Le Figaro“. Он добавил, что сейчас между Киевом и Москвой ведется диалог только по гуманитарным вопросам: обмену пленными, телами погибших, гуманитарным коридорам, экспорту зерна.