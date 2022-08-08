„Впечатления неоднозначные“. Депутат Александр Ефимов о встрече с Каей Каллас и решении о переносе танка

Почти два часа члены горсобрания говорили с Каей Каллас. „Речь шла, естественно, о памятнике, о ситуации вокруг танка. Сейчас мы с коллегами делимся впечатлениями, они неоднозначные. Но хорошо уже то, что приехала, откликнулась на наше приглашение, пообщались“, - поделился впечатлениями Ефимов.



Он рассказал, что они депутаты сегодня предложили премьер-министру самостоятельно решить вопрос и организовать комиссию по перемещению танка на музейную территорию.