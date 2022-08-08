„Впечатления неоднозначные“. Депутат Александр Ефимов о встрече с Каей Каллас и решении о переносе танка
Сегодня в Нарве проходила встреча премьер-министра Каи Каллас с членами местного Горсобрания. О том, как она пришла, репортеру RusDelfi рассказал депутат от фракции Kesk Александр Ефимов.
Почти два часа члены горсобрания говорили с Каей Каллас. „Речь шла, естественно, о памятнике, о ситуации вокруг танка. Сейчас мы с коллегами делимся впечатлениями, они неоднозначные. Но хорошо уже то, что приехала, откликнулась на наше приглашение, пообщались“, - поделился впечатлениями Ефимов.
Он рассказал, что они депутаты сегодня предложили премьер-министру самостоятельно решить вопрос и организовать комиссию по перемещению танка на музейную территорию.
На вопрос, где будет этот музей, Ефимов ответил, что обсуждение идет прямо сейчас: „Вот сейчас мы это все обсуждаем, и вообще, это достаточно дискуссионный вопрос“.
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