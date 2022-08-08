ФОТО | Попугай-путешественник посетил ласнамяэский детсад

На прошлой неделе воспитанники детского сада Lepatriinu были очень удивлены, увидев у себя на дереве очень красивую птичку - какаду Йоозепа. Тогда они еще не знали, что это тот самый Йоозеп, которого ищут по всему Ласнамяэ волонтеры

Детсадовцы попытались все вместе подманить попугая, и он приземлился прямо на плечо завхоза Кати, после чего был доставлен в кабинет. После кормежки в виде овсяных хлопьев он стал дожидаться своих хозяев. И, конечно, приобрел много новых друзей!

За помощь в поиске и установлении хозяев Йоозепа нужно благодарить группу в Facebook „Lasnamäe elanike teated“, а также лично Merli Einaste, которая моментально отреагировала и доставила птицу домой.