Вернувшийся из Украины эстонский парамедик: индивидуальные аптечки наших военных нас не спасут

В начале мая Андрус Румм принял участие в операции украинской десантно-штурмовой группы под Харьковом. Три машины по разным маршрутам доставили членов подразделения на позицию, с которой, по данным разведки, была возможность накрыть три российских бронемашины минометным огнем.

Присоединиться к украинским военным Румм, возглавляющий MTÜ Vaba Ukraina (НКО „Свободная Украина“), смог благодаря парамедику Ярославе, которая несколько лет назад проходила обучение в Тарту и решила пригласить к участию в миссии знакомого эстонца. „Это был настоящий штурм и настоящий отход“, - вспоминает Румм. Сразу же после минометного обстрела они ушли, выбирая разные маршруты и время от времени пробираясь через поля, чтобы не попасть под российский ответный огонь.

В ту ночь штурмовая группа ушла целой и невредимой, но неделю спустя два ее бойца погибли в бою. На прошлой неделе Румм узнал от Ярославы еще о двух погибших и одном раненом из этого подразделения.

Всего, по общим оценкам украинских властей, с начала войны погибло около 10 000 украинских военнослужащих, 30 000 получили ранения. На войне, где воздух во время российских обстрелов становится густым от осколков снарядов и бомб, именно от наличия средств первой помощи и умения ими пользоваться зависят жизни людей.