Вернувшийся из Украины эстонский парамедик: индивидуальные аптечки наших военных нас не спасут(25)
Средства для оказания первой помощи и умение ими пользоваться - это то, от чего зависят жизни людей на войне. Мы хорошо поняли это на примере Украины. Силам обороны Эстонии тоже стоит серьезнее заняться вопросом подготовки людей, которые умеют оказывать первую помощь в критических ситуациях. Интервью Eesti Ekspress.
В начале мая Андрус Румм принял участие в операции украинской десантно-штурмовой группы под Харьковом. Три машины по разным маршрутам доставили членов подразделения на позицию, с которой, по данным разведки, была возможность накрыть три российских бронемашины минометным огнем.
Присоединиться к украинским военным Румм, возглавляющий MTÜ Vaba Ukraina (НКО „Свободная Украина“), смог благодаря парамедику Ярославе, которая несколько лет назад проходила обучение в Тарту и решила пригласить к участию в миссии знакомого эстонца. „Это был настоящий штурм и настоящий отход“, - вспоминает Румм. Сразу же после минометного обстрела они ушли, выбирая разные маршруты и время от времени пробираясь через поля, чтобы не попасть под российский ответный огонь.
В ту ночь штурмовая группа ушла целой и невредимой, но неделю спустя два ее бойца погибли в бою. На прошлой неделе Румм узнал от Ярославы еще о двух погибших и одном раненом из этого подразделения.