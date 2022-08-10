ТОП-10 | Какие машины любят эстоноземельцы и какая модель стала самой продаваемой в Эстонии

По данным организации компаний по продаже автомобилей AMTEL, в тройку лидеров вошли Toyota с 324 новыми автомобилями, Škoda с 237 автомобилями и Volkswagen со 157 автомобилями.

Toyota Yaris Cross (81 автомобиль) была самой популярной из моделей в июле, за ней следуют Toyota Corolla (79) и Škoda Kodiaq (64).

Если посмотреть на весь текущий год, то самым продаваемым автомобилем в Эстонии продолжает оставаться Toyota RAV4.

В июле продажи новых легковых автомобилей продолжали значительно падать, всего было реализовано 1569 новых легковых автомобилей, а по сравнению с июлем прошлого года продажи упали на 32,1%.

Всего за семь месяцев текущего года покупателям было передано 12 643 новых легковых автомобиля, что на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.