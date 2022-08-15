15.08.2022, 10:50
ОНЛАЙН | Нарвский танк сняли и увезли в Виймси
Во вторник рано утром к танку подъехало несколько отрядов специальной полиции. Военные погрузили танк на полуприцеп и увезли. Следим за ситуацией онлайн.
Как стало известно утром, Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. Он находится в Виймси.
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