Новости Ида-Вирумаа
15.08.2022, 10:50

ОНЛАЙН | Нарвский танк сняли и увезли в Виймси

 

Во вторник рано утром к танку подъехало несколько отрядов специальной полиции. Военные погрузили танк на полуприцеп и увезли. Следим за ситуацией онлайн.

Как стало известно утром, Танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей, который занимается сохранением, исследованием и представлением военной истории и культурного наследия. Он находится в Виймси.

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