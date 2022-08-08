Случайный прохожий погиб от удара молотом на соревнованиях в Нидерландах

Инцидент произошел 7 августа в замке Гелдропа на юго-востоке Нидерландов. На место событий был отправлен вертолет с медиками, однако спасти мужчину не удалось.



На „Играх горцев“, которые регулярно проходят в странах с большой шотландской диаспорой, проводятся соревнования по метанию бревен, камней, гирь и молотов — снарядов, похожих на те, которые используются в современной легкой атлетике. Это металлические шары весом до 10 кг с деревянной рукояткой длиной до 1,2 м.