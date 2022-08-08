08.08.2022, 12:20
ФОТО | В Мустамяэ по улице ползала двухметровая змея(18)
ФОТО: Северный спасательный центр
Хозяин позволил змее проползти посреди Акадеэмия теэ, напугав людей.
5 августа в Центр тревоги поступил звонок о том, что по улице в столичном районе Мустамяэ ползет двухметровая змея. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин змеи свободно выгуливал своего питомца на улице. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижение животного.
Спасатели попросили отнести помещенную обратно в клетку змею домой. После консультации с Эстонским обществом защиты животных выяснилось, что подобная деятельность запрещена городским порядком Таллинна, регулирующим выгул питомцев, поэтому об этом проинформировали старейшину района.