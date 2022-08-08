ФОТО | В Мустамяэ по улице ползала двухметровая змея

5 августа в Центр тревоги поступил звонок о том, что по улице в столичном районе Мустамяэ ползет двухметровая змея. Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин змеи свободно выгуливал своего питомца на улице. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижение животного.