08.08.2022, 14:02
Девушка дня: юная эстонская звездочка Кармен Бруус
ФОТО: | EPA
Кармен Бруус в воскресенье, 9 августа, стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту среди женщин на ЧМ по легкой атлетике до 20 лет (U20) с результатом 1,95.
Кармен Бруус (24 января 2005 г.) - эстонская прыгунья в высоту, чемпионка мира в возрастной группе до 20 лет (2022 г.). На взрослом чемпионате мира 2022 года в Юджине заняла седьмое место в финале с результатом 1,96, повторив рекорд Эстонии и высший результат в мире среди девушек до 18 лет.
2019 – 1.73
2020 – 1.74
2021 – 1.80
2022 – 1.96
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