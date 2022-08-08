Девушка дня: юная эстонская звездочка Кармен Бруус

Кармен Бруус (24 января 2005 г.) - эстонская прыгунья в высоту, чемпионка мира в возрастной группе до 20 лет (2022 г.). На взрослом чемпионате мира 2022 года в Юджине заняла седьмое место в финале с результатом 1,96, повторив рекорд Эстонии и высший результат в мире среди девушек до 18 лет.