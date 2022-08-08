Девушка дня
08.08.2022, 14:02

Девушка дня: юная эстонская звездочка Кармен Бруус

 
Кармен Бруус - чемпионка мира
Кармен Бруус - чемпионка мира
ФОТО: Ernesto Guzman Jr. | EPA

Кармен Бруус в воскресенье, 9 августа, стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту среди женщин на ЧМ по легкой атлетике до 20 лет (U20) с результатом 1,95.

Кармен Бруус (24 января 2005 г.) - эстонская прыгунья в высоту, чемпионка мира в возрастной группе до 20 лет (2022 г.). На взрослом чемпионате мира 2022 года в Юджине заняла седьмое место в финале с результатом 1,96, повторив рекорд Эстонии и высший результат в мире среди девушек до 18 лет.

  • 2019 – 1.73

  • 2020 – 1.74

  • 2021 – 1.80

  • 2022 – 1.96

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