Яна Тоом: было бы большой ошибкой создать впечатление, что эстонское государство не заботится о российских гражданах в Нарве

„В горсобрании Нарвы консенсус по этой теме есть, надеюсь, что придут к компромиссу, – сказала Тоом в понедельник, 8 августа, в эфире Vikerraadio. - Эмоции накалены у обеих сторон“.

По словам европарламентария, если бы нашлось решение, которое позволило бы убрать этот танк с обочины дороги, но при этом все же оставить в городе, сделав это публично и заявив об этом заранее, это помогло бы снизить напряженность.

Тоом выразила надежду, что премьер-министр Кая Каллас не будет в понедельник в Нарве использовать такие выражения, как „граждане государства-агрессора“.

В то же время Тоом отметила, что у направляющейся в Нарву Каллас нет желания вести диалог: „97 процентов русскоязычных жителей, очень большая концентрация российских граждан в Нарве. Было бы очень большой ошибкой, если мы посмотрим на карту, создать впечатление, что эстонское государство не заботится о них“, – сказала Тоом о возможных рисках при демонтаже танка.