Китай на учениях репетировал нападение на Тайвань. И заявил, что теперь будет так делать регулярно

После этого китайские СМИ со ссылкой на официальный источник сообщили, что армия страны теперь регулярно собирается проводить военные учения с „тайваньской“ стороны срединной линии, которая в прошлом принималась в качестве неофициальной морской границы между Тайванем и материковым Китаем. Официально этот статус нигде не зафиксирован, и Пекин отрицает, что эта линия его к чему-то обязывает.

Китайское государственное телевидение в воскресенье сообщило, что учения будут теперь проводиться в этой зоне регулярно. Срединную линию оно назвало воображаемой линией, придуманной в прошлом веке с учетом боевых нужд американских военных, сообщает Рейтер.

Китайские учения длятся уже четвертый день, и в воскресенье утром власти Тайваня решили ответить, выпустив свои самолеты и корабли патрулировать срединную линию в Тайваньском проливе.

Отношения в регионе накалились после однодневного визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в середине недели.

Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся территорию, а к поездкам официальных лиц США туда относится резко отрицательно, видя в них проявление поддержки независимости на острове.

У Вашингтона нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но по американским законам США должны предоставлять острову средства для самообороны.

Президент Байден и американские военные не поддерживали идею Пелоси о визите на Тайвань, но подчеркивали, что Пелоси им не подчиняется и помешать ей они бессильны.

„Симуляция захвата острова“

По словам министерства обороны Тайваня, китайские корабли и самолеты все выходные выполняли маневры в Тайваньском проливе, и некоторые из них пересекли срединную линию.

По данным ведомства, во время этих беспрецедентных военных учений Китай запустил более десятка баллистических ракет у берегов Тайваня.

Власти страны назвали это симуляцией захвата острова и заявили, что отреагировали „соответствующим образом“: выпустив свои самолеты и боевые корабли в воскресенье утром.