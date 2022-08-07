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07.08.2022, 17:59

ФОТО | Отт Тянак выиграл третье в своей карьере ралли Финляндии!

 

Отт Тянак выиграл третий в своей карьере финский этап чемпионата мира по ралли, опередив лидера серии Калле Рованперя на 6,8 секунды. Эсапекка Лаппи, который перелетел через крышу в предпоследнем заезде и проехал отрезок пути без лобового стекла, заняла третье место на подиуме.

Тянак возглавил ралли в первой же день. К концу пятницы он опережал Лаппи всего на 3,8 секунды, к вечеру субботы на второе место поднялся Рованперя, который сократил отставание от эстонца от 21 до 8,4 секунды во второй день. В воскресенье Рованперя не смог навязать Тянаку серьезной борьбы, но обеспечил себе второе место.


Серия Кубка мира продолжится 18-21 августа в Бельгии.

Общий зачет Мировой серии (8/12):

1. Rovanperä 198 пунктов

2. Tänak 104

3. Neuville 103

4. Evans 94

5. Katsuta 81

6. Breen 64

Итог Ралли Финляндия

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