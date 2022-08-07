ФОТО | Отт Тянак выиграл третье в своей карьере ралли Финляндии!

Тянак возглавил ралли в первой же день. К концу пятницы он опережал Лаппи всего на 3,8 секунды, к вечеру субботы на второе место поднялся Рованперя, который сократил отставание от эстонца от 21 до 8,4 секунды во второй день. В воскресенье Рованперя не смог навязать Тянаку серьезной борьбы, но обеспечил себе второе место.