Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Джо Байдена в „разжигании войны“ в Украине

Такую оценку действий американского президента музыкант дал, отвечая на вопрос, почему среди фотографий „военных преступников“, которые Уотерс демонстрирует на концертах в ходе своего текущего турне, есть фотография Джо Байдена.

„Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине — это тяжкое преступление. Почему США не побудят [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам, чтобы устранить необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, которая убивает, мы не знаем, сколько украинцев и русских“, — сказал Уотерс.

По мнению музыканта, война в Украине началась в 2008 году, в основном, из-за действий НАТО, продвинувшегося к границе с Россией, чего альянс обещал не делать.

В начале марта Роджер Уотерс осудил „вторжение Путина“ в Украину, которое он назвал „преступной ошибкой“ и „поступком гангстера“. При этом он заявил, что страны Запада „разжигают огонь, вливая оружие в Украину“. Музыкант также выразил надежду, что Зеленский „не гангстер“ и потребует, чтобы американцы сели за стол переговоров.

В апреле группа Pink Floyd выпустила песню Hey Hey Rise Up!, выручка от которой поступит в фонд гуманитарной помощи Украине. В композиции звучит вокал вокалиста украинской группы „Бумбокс“ Андрея Хлывнюка. „Мы, как и многие, испытали ярость и разочарование от этого мерзкого акта, когда одна из сильнейших держав мира вторглась в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население“, — заявил лидер группы Дэвид Гилмор.