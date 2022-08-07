Как „самый русский город“ Литвы встречал запрещенного в РФ Гребенщикова

Но, по словам Галины, в последние годы в город начали приезжать россияне на пенсии. Скромную двухкомнатную квартиру здесь можно было купить за 30-40 тысяч евро. А когда началась война, приехало много украинцев. „В школах - у нас есть и русские, и литовские - я слышала, даже стали украинский преподавать как факультатив, сюда приехали и преподаватели из Украины. Я сама хочу вывезти отца из Киева, он инвалид“, - говорит она.

„Сколько я живу здесь? Уже 39 лет, - подсчитывает на калькуляторе продавец женской одежды Галина, в прошлом сотрудница атомной электростанции. - Приехала в 1983-м из Украины. В 2004 году остановили первый энергоблок, стало понятно, что прежней жизни уже не будет. И люди начали уезжать. Квалифицированные специалисты - на другие АЭС, особенно кто помоложе. Наши специалисты с российскими паспортами в Беларусь поехали, на Островецкую АЭС . В самом городе работы мало, в основном все куда-то выезжают. Молодежь едет или в Вильнюс, или дальше в Европу, у меня сын - в Нидерландах“.

Висагинас - самый молодой город Литвы, в этом году ему исполнилось 47 лет. Главной достопримечательностью остается Игналинская атомная электростанция . Ее начали строить в 1975-м, следом возвели и город-спутник. Висагинас еще называют городом в соснах, он стоит посреди бора на берегу озера. Сюда съезжались атомщики со всего Союза, раньше в городе жило 36 тысяч человек, сегодня - чуть больше 18 тысяч, - все потому, что атомная электростанция уже закрылась. Часть специалистов уехала в Россию и Беларусь, чтобы продолжить работу по специальности, некоторым удалось получить предложения в Финляндии и Норвегии. Второй энергоблок остановили в 2010-м, но работы по демонтажу и дезактивации продолжаются. По прогнозам их завершат к 2040 году, около 1,5 тысяч человек персонала продолжают обслуживать станцию.

Борис Гребенщиков был одним из первых российских артистов, кто высказался против войны в Украине . Вскоре его концерты в России пришлось отменить. Но его с радостью приняли в Висагинасе – самом молодом и самом русском городе Литвы. Как это было - в репортаже DW.

„Если человек не говорит по-литовски, переходим на русский“

В Висагинасе сразу обращаешь внимание, что большинство разговаривает на русском - не только люди в возрасте, но даже дети. Это самый русскоязычный город в стране. По статистике более 50% жителей города - этнические русские, есть и белорусы, и украинцы, большинство из них тоже используют русский. В магазинах к покупателям обращаются на литовском - и сразу же переводят, если непонятно, на русский. Концерт 6 августа в честь дня города идет на литовском, но в конце выступления артисты поздравляют жителей по-русски. Мэру города, когда он выступает с приветственной речью, начинают аплодировать, только когда он переходит с литовского на русский.

„Все друг друга понимают, - объясняет бариста Диана. - Если человек не говорит на литовском, переходим на русский. Тем более, к нам сейчас приехали украинцы, мы понимаем, что им нужно время“.

В отличие от Вильнюса и Каунаса, где на многих общественных зданиях и просто жилых домах висят украинские флаги в знак поддержки, в Висагинасе такого почти нет. Был случай, когда флаг на стене забросали черной краской. В местной группе в соцсетях мнения по этому поводу разделились: часть жителей назвали это варварством, но были и те, кто считал, что вывешивать украинские флаги неуместно. „У нас были литовцы, которые ездили на машинах с литовским и украинским флагами. „К чему это? - говорит продавец женских товаров Галина. - Есть посольство - вот там пусть и вывешивают флаги“.