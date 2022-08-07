У одного из чиновников минобороны Тайваня случился сердечный приступ во время китайских учений

Оу Ян Ли-син скончался в южной части страны в Пиндуне, где находился в командировке. Он находился на посту замглавы отдела исследований минобороны Тайваня с начала 2022 года ин должен был контролировать проекты по производству ракет.

По данным тайваньских властей, полиция проверила место происшествия и просмотрела записи с камер наблюдения, но не обнаружила никаких признаков того, что кто-то вломился в номер отеля. По словам семьи погибшего, у 57-летнего ученого были проблемы с сердцем.

Его смерть совпала с периодом, когда Китай оказывает давление на Тайвань с помощью военных учений. В ходе учений, начавшихся в четверг, китайские вооруженные силы, среди прочего, выпустили ракеты большой дальности Dongfeng над территорией Тайваня и столицей Тайбэй.