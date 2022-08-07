Баскетбол
07.08.2022, 14:07

ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу играла против Литвы на равных

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В четверг эстонская баскетбольная сборная уступила Литве 70:84 в контрольной игре в Клапеде, а в воскресенье Эстония показала игру значительно лучший. В итоге Литва выиграла 90:88.

Эстония проиграла первую четверть 19:22, хотя и вела в счете 19:13. После второй четверти разрыв увеличился ещё больше и Эстония проигрывала 45:35.

После третей четверти Литва была впереди уже 73:62. В четвертой четверти Эстония смогла сократить отставание, но все равно проиграла со счётом 90:88.

Эстонской баскетбольной сборной пришлось обойтись без Сандера Райесте, в то же время к тренировкам в составе соперника вернулись две их самые большие звезды – Йонас Валанчюнас из „Нью-Орлеан Пеликанс“ и баскетболист из „Сакраменто Кингз“ Домантас Сабонис.

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