ФОТО | Сборная Эстонии по баскетболу играла против Литвы на равных

Эстония проиграла первую четверть 19:22, хотя и вела в счете 19:13. После второй четверти разрыв увеличился ещё больше и Эстония проигрывала 45:35.

После третей четверти Литва была впереди уже 73:62. В четвертой четверти Эстония смогла сократить отставание, но все равно проиграла со счётом 90:88.

Эстонской баскетбольной сборной пришлось обойтись без Сандера Райесте, в то же время к тренировкам в составе соперника вернулись две их самые большие звезды – Йонас Валанчюнас из „Нью-Орлеан Пеликанс“ и баскетболист из „Сакраменто Кингз“ Домантас Сабонис.