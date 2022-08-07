Правда ли, что украинские беженцы вызвали лесные пожары в Испании?
В российских соцсетях появился фрагмент репортажа испанского телеканала RTVE — согласно ему, пожары в Испании начались по вине украинских беженцев, которые сожгли в лесу российский флаг. Мы проверили, правда ли это.
Российские СМИ и пользователи соцсетей сообщили об инциденте, якобы произошедшем по вине украинских беженцев в Испании. При попытке сжечь российский флаг на камеру украинцы будто бы устроили лесной пожар. СМИ ссылаются на новостную сводку испанского телеканала RTVE, а пользователи соцсетей вдобавок приводят фрагмент видеорепортажа. В новостной бегущей строке на фоне кадров выжженного леса написано на испанском: „Пожар начался из-за украинских беженцев, которые сожгли российский флаг на камеру“.
В бегущей строке RTVE сообщается, что украинские беженцы сожгли российский флаг и случайно вызвали пожар. А также уточняется, что дополнительную информацию о новостях из бегущей строки можно найти на сайте rtve.es. Тем не менее нам не удалось найти упоминания инцидента с украинскими беженцами на сайте телеканала. Также нет их ни в одном испаноязычном СМИ.
Русскоязычные публикации содержат дополнительные детали происшествия. Издания „Народные новости“ и „Экономика сегодня“ сообщают, что инцидент произошёл недалеко от испанской деревни, но не уточняют её название. РИА „ФАН“ добавляет, что, согласно RTVE, „устроивших пожар беженцев ждут крупные штрафы“ и, возможно, уголовная ответственность. Все публикации утверждают, что в результате пожара выгорел 31 га леса. А вот соцсети говорят о 31 000 га выжженного леса, что соответствует числу, указанному во фрагменте видеорепортажа RTVE. Согласно надписи на экране, „катастрофические пожары в муниципалитете Лосасио провинции Самора уничтожили 31 000 га“.
В многочисленных публикациях RTVE о лесных пожарах 2022 года отмечены несколько причин — в основном это чрезвычайно высокие температуры и грозы. Ни в одной из статей не упомянута деятельность человека или, в частности, случайный поджог леса украинскими беженцами.
Нам удалось найти полный выпуск новостей RTVE о пожарах в Лосасио. На видео, опубликованном в соцсетях, видно логотип TD в левом нижнем углу и синхронный перевод на язык жестов в правом нижнем. В таком формате выходит программа новостей Telediario en lengua de signos. Пожарам в Лосасио провинции Самора посвящён выпуск за 22 июля. Судя по временной отметке на видео из соцсетей, интересующий нас эпизод вышел в эфир в 15:34:06. Тем не менее в выпуске Telediario на сайте RTVE в это время шёл сюжет с другим репортёром и другим сурдопереводчиком. Кадры, показанные на видео из соцсетей, вышли в эфир в том же выпуске, но на несколько минут раньше — примерно в 15:26:43.
На двух видео — из соцсетей и с RTVE — совпадает всё, кроме текста бегущей строки. Вместо новости об украинских беженцах RTVE сообщает о вирусе оспы обезьян и о задержании водителя в Мадриде. Очевидно, что видео из соцсетей было отредактировано: оригинальная бегущая строка была заменена на текст об украинских беженцах. Самое раннее отредактированное видео, которое нам удалось найти, загрузила группа „ВКонтакте“ „Новый Петербург“. В описании группы администраторы призывают подписчиков делиться контентом через функцию „предложить новость“. Возможно, кто-то прислал это фейковое видео в качестве новости, а модераторы опубликовали его, не проверив на достоверность.
Таким образом, текст об украинских беженцах был наложен на оригинальное видео при помощи компьютерных технологий. А сообщения о сожжении российского флага, которое привело к лесным пожарам в Испании, — фейк, созданный пользователями соцсетей.
Итог: Фейк