Правда ли, что украинские беженцы вызвали лесные пожары в Испании?

Российские СМИ и пользователи соцсетей сообщили об инциденте, якобы произошедшем по вине украинских беженцев в Испании. При попытке сжечь российский флаг на камеру украинцы будто бы устроили лесной пожар. СМИ ссылаются на новостную сводку испанского телеканала RTVE, а пользователи соцсетей вдобавок приводят фрагмент видеорепортажа. В новостной бегущей строке на фоне кадров выжженного леса написано на испанском: „Пожар начался из-за украинских беженцев, которые сожгли российский флаг на камеру“.

В бегущей строке RTVE сообщается, что украинские беженцы сожгли российский флаг и случайно вызвали пожар. А также уточняется, что дополнительную информацию о новостях из бегущей строки можно найти на сайте rtve.es. Тем не менее нам не удалось найти упоминания инцидента с украинскими беженцами на сайте телеканала. Также нет их ни в одном испаноязычном СМИ.

Русскоязычные публикации содержат дополнительные детали происшествия. Издания „Народные новости“ и „Экономика сегодня“ сообщают, что инцидент произошёл недалеко от испанской деревни, но не уточняют её название. РИА „ФАН“ добавляет, что, согласно RTVE, „устроивших пожар беженцев ждут крупные штрафы“ и, возможно, уголовная ответственность. Все публикации утверждают, что в результате пожара выгорел 31 га леса. А вот соцсети говорят о 31 000 га выжженного леса, что соответствует числу, указанному во фрагменте видеорепортажа RTVE. Согласно надписи на экране, „катастрофические пожары в муниципалитете Лосасио провинции Самора уничтожили 31 000 га“.

В многочисленных публикациях RTVE о лесных пожарах 2022 года отмечены несколько причин — в основном это чрезвычайно высокие температуры и грозы. Ни в одной из статей не упомянута деятельность человека или, в частности, случайный поджог леса украинскими беженцами.